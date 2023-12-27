Ahmet Kural'la Bir Süredir Araları Bozuk Olan Murat Cemcir Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu!

'Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler' sözlerini eklemişti.