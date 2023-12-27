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Ahmet Kural'la Bir Süredir Araları Bozuk Olan Murat Cemcir Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu!

Ahmet Kural'la Bir Süredir Araları Bozuk Olan Murat Cemcir Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 17:09 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 17:10

Murat Cemcir'le bir süredir küs oldukları iddia edilen Ahmet Kural aralarındaki kırgınlığa dair 'Birbirimize uzun süredir kırgınız' demişti. Bu sözlerin ardından Murat Cemcir'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Gelin detaylara ve sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

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Uzun yıllardır aralarından su sızmayan, beyaz perdenin en sevilen ikililerinden olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ı 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'Kardeş Payı' gibi pek çok iyi projede izledik.

Uzun yıllardır aralarından su sızmayan, beyaz perdenin en sevilen ikililerinden olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ı 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'Kardeş Payı' gibi pek çok iyi projede izledik.

Bir süredir de beraber film çekmeyen ikilinin küs olduğu ileri sürülmüştü. Ardından bu yaz dünyaevine giren Ahmet Kural'ın düğününe Murat Cmecir'in katılmaması da ikilinin küs olduğu iddialarını kesinleştirmişti.

Bir süredir de beraber film çekmeyen ikilinin küs olduğu ileri sürülmüştü. Ardından bu yaz dünyaevine giren Ahmet Kural'ın düğününe Murat Cmecir'in katılmaması da ikilinin küs olduğu iddialarını kesinleştirmişti.

Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız." demişti.

Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programında "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız." demişti.

'Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler' sözlerini eklemişti.

Düğününe ise mesaj yazarak davet eden Ahmet Kural'ın bu hamlesinden sonra Murat Cemcir bir yorumda bulundu.

Düğününe ise mesaj yazarak davet eden Ahmet Kural'ın bu hamlesinden sonra Murat Cemcir bir yorumda bulundu.

Arkadaşı Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine yalnız katılan Murat Cemcir muhabirlerin "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Arkadaşı Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine yalnız katılan Murat Cemcir muhabirlerin "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
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"Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" diyerek bazı açıklamalarda bulundu.

"Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" diyerek bazı açıklamalarda bulundu.

Murat Cemcir'in bu açıklamasından sonra sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇

Murat Cemcir'in bu açıklamasından sonra sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇

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