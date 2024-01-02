Gupse Özay'ın 'Lohusa' Filminden Yeni Bir Fragman Gelince Takipçilerinden Şahane Tepkiler Gecikmedi
Gupse Özay'ın 'Lohusa' Filminden Yeni Bir Fragman Gelince Takipçilerinden Şahane Tepkiler Gecikmedi
Genç bir anne babanın, doğumdan sonra yaşadıklarını konu edinen, Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa'nın ikinci fragmanı çıktı.
Gelin filmin fragmanına ve gelen tepkilere bakalım. 👇
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Türkiye'de sinema sektörünün en başarılı kadın komedyenlerinden biri olan Gupse Özay, senaryosunu yazdığı aynı zamanda başrolünde yer aldığı 'Lohusa' filmiyle geri dönüyor.
'Arif V 216' ve 'Görümce' gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı film için geri sayım başladı.
Genç bir anne babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü anlatan film şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.
Filmin oyuncu kadrosunda; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu yer alıyor.
Geçtiğimiz ay film setinden ilk görselleri Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Gupse Özay 'Burcu' rolünü üstlenirken, Onur Gürçay ise 'Mustafa' rolünde izleyici karşısına çıkacak.
Vizyona girmesine günler kala 'Lohusa' filminin ikinci fragmanı geldi.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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