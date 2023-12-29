2024 Yılında Çok Severek İzlediğimiz Halde Ekranlara Gelmeyerek Bizi Üzen Netflix Dizileri Belli Oldu!
2024 Yılında Çok Severek İzlediğimiz Halde Ekranlara Gelmeyerek Bizi Üzen Netflix Dizileri Belli Oldu!
Netflix'te 2024'te gelecek olan yeni sezon diziler var ancak yayın ağının en popüler orijinal dizilerinden bazıları da dahil olmak üzere 2024'te yeni sezonlarda geri dönmeyecek birkaç popüler Netflix dizisi daha var.
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Geçtiğimiz yıllarda Netflix'te yayınlanmaya başlayan yayın ağının en popüler dizilerinden bazıları 2024 yılında devam etmeme kararı aldı.
Netflix'in orijinal dizilerinden bazıları da dahil olmak üzere 2024'te yeni sezonlarda geri dönmeyecek 4 Netflix dizisi belli oldu.👇
1. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı 'Wednesday' Netflix'in en çok izlenen kara komedi-gizem dizilerinden birisiydi.
Tim Burton'ın yapımcısı olduğu izlenme rekorları kıran dizinin Deadline'ın haberine göre; ilk sezon prodüksiyonu Romanya'da gerçekleşmişti.
Ancak dizi 2. sezon için İrlanda'ya taşınıyor. Bu da demek oluyor ki çekimler bahar aylarında başlayacağı için 2024 yılında dizinin yeni sezonu gelmeyecek.
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2. Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi olan 'The Witcher' dizisi ilk 3 sezonuyla büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
2019 yılında yayın hayatına başlayan, Henry Cavill, Freya Allan ve Anya Chalotra'nın başrolde olduğu dizi 3. sezonu final yapmasıyla uzun bir ara verdi.
İlk üç sezonda 'Geralt of Rivia' karakterini canlandıran Henry Cavill'in 3. sezon sonunda ayrılmasının ardından dizinin 4. sezonunun 2024'te yayınlanmayacağı kesinleşti.
3. 'One Piece'in 31 Ağustos 2023'te Netflix'te gösterime girmesiyle bu yılın en iyi Netflix dizilerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Eiichiro Oda'nın aynı isimli anime uyarlamasından uyarlananan dizi tüm Netflix dizileri arasında hikaye, set tasarımı, aksiyon sahneleri, gösteriler ve efektler açısından en iddialı ve kapsamlı olanlardan biridir.
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One Piece'in 2. sezonu zaten yapım aşamasında ama ne yazık ki yeni sezonu görmek için 2025 yılını beklemek zorundayız.
4. Stranger Things'in ilk sezonunun Netflix'te yayınlanmasından bu yana neredeyse 7 yıl geçti ve bu süre zarfında dizinin büyük bir fan kitlesi oluştu.
Oyuncu kadrosunda; Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla da izleyiciyi etkisi altına almayı başardı.
David Harbour'a göre sezon "bir yıl boyunca" çekilecek ve ardından uzun bir düzenleme ve yayın süreci olacağından 2024 yılında izleyiciyle buluşmayacak dizilerden biri.
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