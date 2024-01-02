Başrolünde Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un Yer Aldığı 'Efsane' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un Yer Aldığı 'Efsane' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Selçuk Aydemir'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği 'Efsane' adlı film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Fragmana gelen tepkilere birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Efsane' filmi için geri sayım başladı.
Çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen komedi filmi, binlerce yıllık aile geleneği olan yoğurtçuluk mesleğinin 7 bin yıllık geçmişini konu ediniyor.
'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi projelerin yönetmenliğini üstlenen Selçuk Aydemir 'Efsane' filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor.
Geçtiğimiz aylarda Çorum'da çekimler sırasında çıkan yangında üzücü bir olay meydana gelmişti.
2 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin fragmanını birlikte izleyelim.👇
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