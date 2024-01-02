Başrolünde Zendaya'nın Yer Aldığı 'Challengers' Filminden İlk Afiş Yayımlandı!
Başrolünde Zendaya'nın Yer Aldığı 'Challengers' Filminden İlk Afiş Yayımlandı!
Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist'in yer aldığı 'Challengers'dan ilk afiş yayımlandı.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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'Shake It Up' dizisiyle hayatımıza giren Zendaya, şimdilerde doğal güzelliğiyle çok beğenilen dünyaca ünlü bir aktris.
Şarkıcılık, oyunculuk ve dans gibi yetenekleriyle çok konuşulan oyunculardan biri olan Zendaya, şimdiye kadar 'Dune', 'Euphoria' ve 'Spider Man' gibi projelerle adından sıkça söz ettirdi.
Son olarak yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun yaptığı 'Challengers' filmiyle kamera karşısına geçti.
Başrollerinde Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist'in yer aldığı film, profesyonel bir tenisçinin hem hayatını hem de aşk üçgenini anlatıyor.
Zendaya daha önce filmdeki rolüyle ilgili şu açıklamlarda bulunmuştu: 'Hayatımı ergen rolleriyle geçiremem. 'Challengers'ın daha yetişkin bir rol olduğunu düşünerek sonraki aşamaya geçmek için ideal olacağını düşündüm. Ne kadar tedirgin olsam da bence iyi hissettiren bir duyguydu.'
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Fragmanı izlemediyseniz buraya bırakıyoruz.👇
Girdiği her rolün altından başarıyla çıkan Zendaya'nın yeni projesini dört gözle bekliyoruz.
Heyecanla beklenen filmin afişi yayımlandı.👇
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