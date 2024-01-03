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Başrolünde Kevin Hart'ın Yer Aldığı Netflix'in Soygun Komedisi 'Uçuk Bir İş'in Fragmanına Gelen Tepkiler

Başrolünde Kevin Hart'ın Yer Aldığı Netflix'in Soygun Komedisi 'Uçuk Bir İş'in Fragmanına Gelen Tepkiler

Netflix film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:29

Kevin Hart'ın başrolünde yer aldığı Netflix'in yeni filmi 'Uçuk Bir İş'in vizyona girmesine haftalar kala yeni bir fragman geldi.

Fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington ve Jean Reno'nun yer aldığı filmin Netflix'te yayınlanmasına sayılı günler kaldı.

Oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington ve Jean Reno'nun yer aldığı filmin Netflix'te yayınlanmasına sayılı günler kaldı.

"Uçuk Bir İş", kimlik hırsızlığından kara para aklamaya kadar çeşitli büyük dolandırıcılıkların üstesinden gelen uluslararası bir soygun ekibinin yeni ancak imkansız görünen işini konu alıyor.

"Uçuk Bir İş", kimlik hırsızlığından kara para aklamaya kadar çeşitli büyük dolandırıcılıkların üstesinden gelen uluslararası bir soygun ekibinin yeni ancak imkansız görünen işini konu alıyor.

Ekibin izini süren yetkililer, onlara suçlamaların düşürülmesi karşılığında yarım milyon dolarlık altın çalmalarını teklif ederler. Bu süreçte başlarına geleni seyredeceğiz.

Ekibin izini süren yetkililer, onlara suçlamaların düşürülmesi karşılığında yarım milyon dolarlık altın çalmalarını teklif ederler. Bu süreçte başlarına geleni seyredeceğiz.

Yönetmen koltuğunda "The Fate of the Furious" ve "The Italian Job" gibi filmlere imza atan F. Gary Gray'in oturduğu filmin senaryosunu Daniel Kunka kaleme aldı.

Yönetmen koltuğunda "The Fate of the Furious" ve "The Italian Job" gibi filmlere imza atan F. Gary Gray'in oturduğu filmin senaryosunu Daniel Kunka kaleme aldı.

Başlangıçta geçen yılın Ağustos ayında gösterime girmesi planlanan "Uçuk Bir İş" Netflix'in 2024'teki ilk büyük filmi olacak.

Başlangıçta geçen yılın Ağustos ayında gösterime girmesi planlanan "Uçuk Bir İş" Netflix'in 2024'teki ilk büyük filmi olacak.
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Sırf oyuncu kadrosuyla bile merak uyandırmayı başaran aksiyon komedisi filmin ikinci fragmanı geldi.

Sırf oyuncu kadrosuyla bile merak uyandırmayı başaran aksiyon komedisi filmin ikinci fragmanı geldi.

Fragmanı birlikte izleyelim.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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Fragmanı izlediyseniz yorumlara buyurun.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlara buyurun.👇

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