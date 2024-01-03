Yılın Komedi Filmi Olarak İddiasını Ortaya Koyan 'Başkan' Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti!
Yılın Komedi Filmi Olarak İddiasını Ortaya Koyan 'Başkan' Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti!
Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan 'Başkan' filminin gala gecesi önceki gün Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda yapıldı.
Filmin detaylarına ve gala gecesinden görüntülere bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı 'Başkan' filminin izleyiciyle buluşması için geri sayım başladı.
5 Ocak 2024’ten itibaren vizyonda sinema izleyicisi ile buluşacak olan film, 'yılın komedisi' iddiasını şimdiden ortaya koydu.
Politik komedi türündeki 'Başkan' filminde bir kasabadaki belediye başkanlığı yarışı etkili bir dille anlatılıyor.
Başkan filminde Necip Memili 'Zeynel Korkmaz', Diren Polatoğulları 'Fikri', Büşra Pekin ise 'Sakine' rolüne hayat verdi.
Başkan filminin çekimleri Tunceli ilinin Ovacık ilçesinde gerçekleştirildi. Çekimlerin 1 ay sürdüğü belirtildi.
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Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanını değiştirmek isteyen kasaba halkının başına gelen olayları anlatan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır üstlendi.
Başkan filminin gala gecesi önceki gün Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda yapıldı. Tüm oyuncuların ve davetlilerin katıldığı gecede kahkahalar havada uçuştu.
Uzun zamandır özlenen bir komedi filmiyle buluşan davetliler, filmi yoğun tezahürat, bol kahkaha ve mutluluk gözyaşları içinde izlediler.
Diren Polatoğulları'nın gala gecesinden bir görüntüsü👇
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