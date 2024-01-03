Efsanevi Sitcom Dizisi 'The Office'in Yıldızı Craig Robinson'un Açıklamaları Heyecan Yarattı!
Efsanevi Sitcom Dizisi 'The Office'in Yıldızı Craig Robinson'un Açıklamaları Heyecan Yarattı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/686271/...
Dünya çapında bir fenomen haline gelen 'The Office' dizisi yeni çekilmeye hazırlanıyor. Ekranlara geldiği dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen 'The Office'in yıldızlarından Craig Robinson dizideki rolüne geri dönüp dönmemesiyle ilgili konuştu.
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2001 yılında Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından İngiliz kanalı BBC için geliştirilen 'The Office', 2005’te Amerikan kanalı NBC’ye uyarlanmış ve dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.
Steve Carell'in başrolünü üstlendiği Amerika yapımının ardından dizi, bu sefer Avustralya'da çekiliyor.
'The Office'in Amerika versiyonunun prodüktörü Greg Daniels'ın da yeni çekilecek projede yer alacak olması izleyiciyi heyecanlandırmıştı.
Ekranlara geldiği dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen 'The Office'in yıldızlarından Craig Robinson, dizinin 2013'teki finaline kadar toplamda 9 sezonun tamamında yer almıştı.
Dizide depo müdürü Darryl Philbin'i canlandıran aktör, The A.V. Club'a röportaj verdi. The A.V. Club, Robinson'a dizinin hayranlarını heyecanlandıran proje hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu.
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Craig Robinson, sitcomun yeniden çekilmesiyle ilgili bildiklerini açıklayarak uzun soluklu rolüne geri dönmek isteyip istemeyeceğine de değindi.
"Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Daryl'ı yeniden canlandırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum." dedi.
ABD versiyonunun yaratıcısı Greg Daniels'ın anlattığına göre bunun yerine, aynı evrende benzer tarzda bir dizi çekilmesi üzerine çalışmalar devam ediyor.
Greg Daniels, kasımda The Wrap'e verdiği röportajda The Office'in yeniden çekilmesi haberlerini yorumlamıştı. Dizinin yaratıcısı, The Office'in yeni versiyonunun, aynı hikayenin farklı bir kadroyla anlatılmasından ibaret olmayacağını söylemişti.
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