Efsanevi Sitcom Dizisi 'The Office'in Yıldızı Craig Robinson'un Açıklamaları Heyecan Yarattı!

Dünya çapında bir fenomen haline gelen 'The Office' dizisi yeni çekilmeye hazırlanıyor. Ekranlara geldiği dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelen 'The Office'in yıldızlarından Craig Robinson dizideki rolüne geri dönüp dönmemesiyle ilgili konuştu.

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