Beef Dizisinin Yıldızı Steven Yeun, 'Thunderbolts' Filminin Kadrosundan Sürpriz Bir Kararla Ayrıldı!
Beef Dizisinin Yıldızı Steven Yeun, 'Thunderbolts' Filminin Kadrosundan Sürpriz Bir Kararla Ayrıldı!
Oyuncu kadrosunda Sebastian Stan, David Harbour, Florence Pugh, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen gibi isimlerin yer aldığı 'Thunderbolts' filminin kadrosundan sürpriz ayrılık yaşandı.
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Çizgi roman meraklıları dışında büyük ölçüde bilinmeyen 'Thunderbolts', bazen kötü amaçlar için kahraman gibi davranan, bazen de geçmiş suçları telafi etmek için gerçekten çalışan ve sürekli değişen bir anti-kahraman grubudur.
Oyuncu kadrosunda Sebastian Stan, David Harbour, Florence Pugh, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen gibi isimler yer alıyor.
Emmy adayı yönetmen Jake Schreier, yeni Marvel Sinematik Evreni filmi 'Thunderbolts' hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Schreier’a göre bu film beklenenin ötesinde bir anlatım sunacak. Kahraman olarak görülmeyen bireylerin bir araya geldiği bu takımın hikâyesi, Marvel evreninin alışılmış anlatım kalıplarının dışına çıkacak.
Prodüksiyonu Hollywood grevleri nedeniyle geciken filmin çekimleri ilkbaharda başlayacak. Vizyon tarihi de 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
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"The Walking Dead", "Minari" ve "Nope" gibi yapımlarla tanınan Steven Yeun'un filmde Sentry karakterini canlandırması bekleniyordu.
Çalışmalar devam ederken üzücü bir haber geldi. Steven Yeun projeden ayrıldı. Yakında Bong Joon Ho'nun Robert Pattinson başrollü bilim kurgu filmi "Mickey 17"de ve Kristen Stewart liderliğindeki Sundance filmi "Love Me"de rol alacak.
Hollywood'daki grevler nedeniyle "Thunderbolts" filminin çekimleri ertelendi. Bu gecikmenin sebebinin Steven Yeun'un çalışma programında planlama sorunlarına olduğu iddia edildi.
Sizin bu ayrılık sonrası filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.
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