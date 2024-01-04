'Mindhunter'ın Başrolü Holt McCallany David Fincher'ın Diziyi Geri Döndürme İhtimali Olduğunu Açıkladı!
'Mindhunter'ın Başrolü Holt McCallany David Fincher'ın Diziyi Geri Döndürme İhtimali Olduğunu Açıkladı!
David Fincher'ın beğenilen dizisi “Mindhunter”ın üçüncü sezonunun gelmeyeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Dizinin başrol oyuncusu Holt McCallany geri dönüp dönmeyeceğiyle alakalı konuştu.
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Netflix’in seri katillere farklı bir bakış açısı getiren polisiye dizisi 2019'un Ağustos ayında ikinci sezonun yayınlanmasından bu yana süresiz olarak askıya alınmıştı.
Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle seyredilen dizinin yönetmeni David Fincher, ikinci sezonu yaptıktan sonraki yorgunluğunun dizinin geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığı anlamına geldiğini söylemişti.
Geçtiğimiz şubat ayında "Mindhunter" dizisinin üçüncü sezon için yeniden başlatılmayacağı doğrulanmıştı.
Bu haberin ardından başrol oyuncusu Holt McCallany, Awards Daily aracılığıyla yaptığı açıklamada Fincher'ın bu konuda geri adım atmaya hazırlandığını dile getirdi.
McCallany, Fincher'ın "Mindhunter" ile ilgili düşündüklerine dair, "David'in bunu düşündüğünü duydum. Geri geleceğini söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum ki, eğer geri gelirse, ben de onunla birlikte geri geleceğim. Sadece bunu düşünmesi bile umut verici bir işaret." dedi.
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Seri katillerin profillerini oluşturarak tarihin en kötü katillerinin zihinlerini araştıran ajanlarını konu alan dizi merak uyandıran konusuyla geri dönecek mi merak konusu oldu.
Bu iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları heyecanlarını gizleyemedi. Gelen yorumlara bakalım.👇
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