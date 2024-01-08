Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni Sırasında Kankisi Taylor Swift'le Kylie Jenner Dedikodusu Yaptı
Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni Sırasında Kankisi Taylor Swift'le Kylie Jenner Dedikodusu Yaptı
Bugün gerçekleşen 'Altın Küre Ödül Töreni'nde ödüllerin yanında törende yaşanan olaylar da çok konuşuldu. Dünya magazininde yakından takip edilen Selena Gomez de yakın arkadaşı Taylor Swift'e verdiği dedikoduyla gündem oldu. Gelin bakalım ünlü isimler dedikodu kazanını nasıl kaynatmış?
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Golden Globe Ödül Töreni, dünya gündeminde en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi oldu.
Ünlü geçidinin yaşandığı törende birbirinden renkli olaylar meydana geldi.
Dedikodu kazanını kaynatan isimlerden bir tanesi de Selena Gomez oldu.
Ünlü isim, biricik kankisi Taylor Swift ile dedikodu yaparken kameralara yansıdı.
Selena Gomez'in Taylor Switf ile yaptığı dedikodu sebebi de Timothée Chalamet'in ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirirken yaşadığı diyalog.
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Kartal gözlü hayranların dudak okumasına göre Selena Gomez, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi. Ve ardından da Chalamet'in sevgilisi Kylie Jenner 'Hayır' dedi.
O anları Taylor Swift'e anlatan Selena Gomez de kameralara böyle yansıdı.👇
Yaşanan olayın ardından yorumlar da gecikmedi.👇
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