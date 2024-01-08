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Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni Sırasında Kankisi Taylor Swift'le Kylie Jenner Dedikodusu Yaptı

Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni Sırasında Kankisi Taylor Swift'le Kylie Jenner Dedikodusu Yaptı

Selena Gomez
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.01.2024 - 12:57

Bugün gerçekleşen 'Altın Küre Ödül Töreni'nde ödüllerin yanında törende yaşanan olaylar da çok konuşuldu. Dünya magazininde yakından takip edilen Selena Gomez de yakın arkadaşı Taylor Swift'e verdiği dedikoduyla gündem oldu. Gelin bakalım ünlü isimler dedikodu kazanını nasıl kaynatmış?

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Golden Globe Ödül Töreni, dünya gündeminde en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi oldu.

Golden Globe Ödül Töreni, dünya gündeminde en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi oldu.

Ünlü geçidinin yaşandığı törende birbirinden renkli olaylar meydana geldi.

Ünlü geçidinin yaşandığı törende birbirinden renkli olaylar meydana geldi.

Ve tabii ödül sahiplerini de sizlerle paylaştık.👇

Dedikodu kazanını kaynatan isimlerden bir tanesi de Selena Gomez oldu.

Dedikodu kazanını kaynatan isimlerden bir tanesi de Selena Gomez oldu.

Ünlü isim, biricik kankisi Taylor Swift ile dedikodu yaparken kameralara yansıdı.

Ünlü isim, biricik kankisi Taylor Swift ile dedikodu yaparken kameralara yansıdı.

Selena Gomez'in Taylor Switf ile yaptığı dedikodu sebebi de Timothée Chalamet'in ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirirken yaşadığı diyalog.

Selena Gomez'in Taylor Switf ile yaptığı dedikodu sebebi de Timothée Chalamet'in ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirirken yaşadığı diyalog.
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Kartal gözlü hayranların dudak okumasına göre Selena Gomez, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi. Ve ardından da Chalamet'in sevgilisi Kylie Jenner 'Hayır' dedi.

Kartal gözlü hayranların dudak okumasına göre Selena Gomez, Timothée Chalamet ile fotoğraf çektirmek istedi. Ve ardından da Chalamet'in sevgilisi Kylie Jenner 'Hayır' dedi.

O anları Taylor Swift'e anlatan Selena Gomez de kameralara böyle yansıdı.👇

Yaşanan olayın ardından yorumlar da gecikmedi.👇

Yaşanan olayın ardından yorumlar da gecikmedi.👇
twitter.com

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Yorumlarda buluşalım...

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