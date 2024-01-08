Selena Gomez, Altın Küre Ödül Töreni Sırasında Kankisi Taylor Swift'le Kylie Jenner Dedikodusu Yaptı

Bugün gerçekleşen 'Altın Küre Ödül Töreni'nde ödüllerin yanında törende yaşanan olaylar da çok konuşuldu. Dünya magazininde yakından takip edilen Selena Gomez de yakın arkadaşı Taylor Swift'e verdiği dedikoduyla gündem oldu. Gelin bakalım ünlü isimler dedikodu kazanını nasıl kaynatmış?