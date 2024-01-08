O Ses Türkiye’de Değil Amerika’da Kavuştular: Hadise’nin Murat Boz’u Detaylıca Süzmesi Çok Konuşuldu
O Ses Türkiye’de Değil Amerika’da Kavuştular: Hadise’nin Murat Boz’u Detaylıca Süzmesi Çok Konuşuldu
Sürekli shiplenen Hadise ve Murat Boz New York’ta beraber sahne aldı. Konserden yayınlanan bir görüntüde Hadise’nin Murat Boz’u tepeden tırnağa çok detaylıca süzmesi sosyal medya kullanıcılarına dert oldu! 🙈 Detaylar 👇
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Uzun bir süredir O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmayan Hadise ile programın vazgeçilmez ismi Murat Boz’un flörtöz halleri yıllardır dillerde.
İkili arasındaki bu yakınlık gerçekten yıllar öncesi dayanıyor diyebiliriz. Haklarında sürekli aşk iddiaları çıkan Hadise ve Murat Boz bu dedikoduları asla kabul etmedi.
Sürekli "sadece arkadaşız" modunda takılan iki şarkıcı, sevenleri tarafından birbirleriyle shiplense de hiç ilişki yaşamadı.
O Ses Türkiye’nin yılbaşı bölümünde gözlerimizin aradığı Hadise ve Murat Boz nihayet New York’ta kavuştu.
Murat Boz ve Hadise birlikte sahne aldıkları konserde samimiyetin dozunu arttırdı bu sefer. İkili arasındaki dans performansı dillere düştü.
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New York sahnesinde "Nerdesin Aşkım?" şarkısını beraber söylediği Murat Boz'u tepeden tırnağa detaylı süzen Hadise de dillere düştü.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Hadi gelin, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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