Buralar Alev Aldı! New York Konserinde Bir Araya Gelen Hadise ve Murat Boz Ortalığı Yaktı Geçti
Buralar Alev Aldı! New York Konserinde Bir Araya Gelen Hadise ve Murat Boz Ortalığı Yaktı Geçti
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Hadise ve Murat Boz'un dillere destan uyumunu artık bilmeyen yok.
Fakat bir süredir Hadise ve Murat Boz'u yan yana görmek pek de mümkün olmuyordu.
Hasretimiz nihayet sona erdi ve ikili uzunca bir sürenin ardından aynı sahneyi paylaşarak hem gözümüzün hem kulağımızın pasını sildi!
Performanslarının yanında sahnedeki uyumlarıyla da dikkat çeken ikili görenlerin gözlerinden adeta kalpler çıkarttı!
İkilinin bu hallerine ise yorum yağdı!
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Sahneyi adeta yakıp kül eden bu uyum...
Görenlere bi' minik isyan ettirdi!
Peki siz ikilinin sahnedeki elektriği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlara!
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