Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Buralar Alev Aldı! New York Konserinde Bir Araya Gelen Hadise ve Murat Boz Ortalığı Yaktı Geçti

Buralar Alev Aldı! New York Konserinde Bir Araya Gelen Hadise ve Murat Boz Ortalığı Yaktı Geçti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:07

Birlikte oldukları her an aralarındaki kimya ile gözlerimizi kamaştıran Hadise ve Murat Boz uzunca bir aranın ardından bu kez New York konserinde bir aradalardı. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan ikilinin uyumu 'özlediğimiz kadar varmış' dedirtti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hadise ve Murat Boz'un dillere destan uyumunu artık bilmeyen yok.

Hadise ve Murat Boz'un dillere destan uyumunu artık bilmeyen yok.

Yıllarca O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yapan ikilinin arasındaki hoş kimya izleyenleri ekran başına kilitleyen sebeplerdendi.

Fakat bir süredir Hadise ve Murat Boz'u yan yana görmek pek de mümkün olmuyordu.

Fakat bir süredir Hadise ve Murat Boz'u yan yana görmek pek de mümkün olmuyordu.

E haliyle bu durum da akıllara ikilinin arasının bozuk olabileceği ihtimallerini getiriyordu.

Hasretimiz nihayet sona erdi ve ikili uzunca bir sürenin ardından aynı sahneyi paylaşarak hem gözümüzün hem kulağımızın pasını sildi!

Hasretimiz nihayet sona erdi ve ikili uzunca bir sürenin ardından aynı sahneyi paylaşarak hem gözümüzün hem kulağımızın pasını sildi!

New York konserinde birlikte Hadise'nin dillere destan hiti 'Nerdesin Aşkım' parçasını seslendiren ikili böylece tam altı yılın ardından yeniden birlikte bir konsere imza atmış oldular.

Performanslarının yanında sahnedeki uyumlarıyla da dikkat çeken ikili görenlerin gözlerinden adeta kalpler çıkarttı!

İkilinin bu hallerine ise yorum yağdı!

İkilinin bu hallerine ise yorum yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Sahneyi adeta yakıp kül eden bu uyum...

Sahneyi adeta yakıp kül eden bu uyum...

Görenlere bi' minik isyan ettirdi!

Görenlere bi' minik isyan ettirdi!

Peki siz ikilinin sahnedeki elektriği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ikilinin sahnedeki elektriği hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?