Efecan mı Mehmet mi? Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!
Efecan mı Mehmet mi? Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de erkekler elemesi yapıldı. Mehmet ve Efecan arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu akşam kim elendi?
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Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olarak belirlenmişti.
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Oynanan düellolar sonucu son ikiye kalan isimler Mehmet ve Efecan oldu.
Elenen isim Mehmet oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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