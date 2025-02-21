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Efecan mı Mehmet mi? Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

Efecan mı Mehmet mi? Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 00:11

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de erkekler elemesi yapıldı. Mehmet ve Efecan arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu akşam kim elendi?

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Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olarak belirlenmişti.

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olarak belirlenmişti.

Öte yandan Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalmasından dolayı, bu haftanın eleme adaylarını potadaki diğer isimlerle oyuna çıktı. Yani toplamda 7 kişi yarıştı.

Oynanan düellolar sonucu son ikiye kalan isimler Mehmet ve Efecan oldu.

Oynanan düellolar sonucu son ikiye kalan isimler Mehmet ve Efecan oldu.

Elenen isim Mehmet oldu.

Elenen isim Mehmet oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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