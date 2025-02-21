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Seyran'la Partner Olmuştu: Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Şaşırtan İtiraflar

Seyran'la Partner Olmuştu: Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Şaşırtan İtiraflar

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 20:18

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonlarında Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, Gülcan Tarımoğlu'na konuştu. Özkaya, ilk başlarda Ferit karakterinden daha fazla sevilip yakışıklı bulunduğunu söyledi. Karakterinin daha sonra değiştiğini belirten Özkaya'nın söylemleri şaşırttı.

KAYNAK: Diziler.com/ Gülcan Tarımoğlu

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Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonunda Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya'yı muhakkak hatırlarsınız.

Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonunda Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya'yı muhakkak hatırlarsınız.

Diziye çok iyi bir karakter olarak dahil olan Akın, zamanla kötü yönünü göstermiş ve Seyran'a unutamayacağı acılar yaşatmıştı.

Seyran karakterinin partneri olarak izlediğimiz Özkaya, Diziler.com'dan Gülcan Tarımoğlu'na konuştu.

Seyran karakterinin partneri olarak izlediğimiz Özkaya, Diziler.com'dan Gülcan Tarımoğlu'na konuştu.

Özkaya, burada Yalı Çapkını hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.

Yalı Çapkını'na dahil olduğu ilk bölümlerde çok sevildiğini belirten Özkaya, hatta Ferit karakterinden daha yakışıklı bulunduğunu söyledi.

Yalı Çapkını'na dahil olduğu ilk bölümlerde çok sevildiğini belirten Özkaya, hatta Ferit karakterinden daha yakışıklı bulunduğunu söyledi.

Daha sonra ise kendisine 'Kezzapçı' denilmeye başlandığını açıkladı.

İşte Melih Özkaya'nın Yalı Çapkını'na dair açıklamaları:

İşte Melih Özkaya'nın Yalı Çapkını'na dair açıklamaları:

'Yalı Çapkını döneminde karakterim başlarda sevilirken sonradan kezzapçı demeye başladılar. Diziye ilk girdiğimde Seyran ve Ferit'in kavgalarından sıkılan seyirci beni çok sevdi.'

"Seyran'la ilişkimiz evliliğe kadar gitti fakat seyirci bir yerden sonra ana karakteri görmek istedi."

"Seyran'la ilişkimiz evliliğe kadar gitti fakat seyirci bir yerden sonra ana karakteri görmek istedi."

'Başta inanılmaz sevildim. Bu çocuk daha iyi, bu çocuk daha yakışıklı, bu gelsin diyorlardı. Sonra karakterim kötü olmaya başladı ve dışarıda beni görenler hesap sormaya başladı.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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