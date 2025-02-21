Seyran'la Partner Olmuştu: Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Şaşırtan İtiraflar
Seyran'la Partner Olmuştu: Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Şaşırtan İtiraflar
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonlarında Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, Gülcan Tarımoğlu'na konuştu. Özkaya, ilk başlarda Ferit karakterinden daha fazla sevilip yakışıklı bulunduğunu söyledi. Karakterinin daha sonra değiştiğini belirten Özkaya'nın söylemleri şaşırttı.
KAYNAK: Diziler.com/ Gülcan Tarımoğlu
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Yalı Çapkını'nın geçtiğimiz sezonunda Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya'yı muhakkak hatırlarsınız.
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Seyran karakterinin partneri olarak izlediğimiz Özkaya, Diziler.com'dan Gülcan Tarımoğlu'na konuştu.
Yalı Çapkını'na dahil olduğu ilk bölümlerde çok sevildiğini belirten Özkaya, hatta Ferit karakterinden daha yakışıklı bulunduğunu söyledi.
İşte Melih Özkaya'nın Yalı Çapkını'na dair açıklamaları:
"Seyran'la ilişkimiz evliliğe kadar gitti fakat seyirci bir yerden sonra ana karakteri görmek istedi."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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