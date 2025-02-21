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Fatma Girik'in Sinirlenince Milletin Suratına Tükürdüğü Efsane Program "Söz Fato'da"dan Akıllarda Kalanlar

Fatma Girik'in Sinirlenince Milletin Suratına Tükürdüğü Efsane Program "Söz Fato'da"dan Akıllarda Kalanlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 17:16

2022 yılında hayata gözlerini yuman sinema efsanesi Fatma Girik, 90'lı yıllarda bambaşka bir personayla karşımıza çıkmıştı. Söz Fato'da programını sunan Fatma Girik, ele alınması zor konuları işleyip elindeki mikrofonuyla girdiği adalet arayışında hepimizi ekrana kilitliyordu. Biz de bu unutulmaz programdan akılda kalanları derledik...

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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'in kariyeri yalnızca sinema filmleriyle sınırlı değildi.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'in kariyeri yalnızca sinema filmleriyle sınırlı değildi.

90'lı yıllarda televizyona adım atan Girik, 'Söz Fato'da' isimli programıyla adeta fırtınalar estiriyordu.

90'ların sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yayınlanan Söz Fato'da, işlediği tartışmalı konular ve adalet arayışıyla o dönemde sık sık tartışmalara yol açmıştı.

90'ların sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yayınlanan Söz Fato'da, işlediği tartışmalı konular ve adalet arayışıyla o dönemde sık sık tartışmalara yol açmıştı.

Bir benzerini zor göreceğimiz Söz Fato'da programını hala hatırlayanlar için ufak bir içerik hazırladık. Bakalım yayınlanırken hepimizi ekran başına kilitleyen bu programa dair neler aklımızda kalmış...

Önce Söz Fato'da programının RTÜK'le anlaşmazlıklarını ele alalım.

Önce Söz Fato'da programının RTÜK'le anlaşmazlıklarını ele alalım.

Fatma Girik'in sık sık tartışmalara neden olan programı o dönem RTÜK engeline takılmıştı. RTÜK'ten 'aksi yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez' ilkesine aykırı yayın yaptıkları için uyarı almıştı.

Program esnasında resmen kendinden geçen Fatma Girik, aksiyon almaktan asla çekinmezdi.

Program esnasında resmen kendinden geçen Fatma Girik, aksiyon almaktan asla çekinmezdi.

Öyle ki bir seferinde işlediği olayın canlandırmasını yapmak için onca kalabalığın içinde 3. kattan atlamış ve hastanelik olmuştu.

Tabii bu olayları işlerken Fato'nun sakin kaldığını sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuz!

Tabii bu olayları işlerken Fato'nun sakin kaldığını sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuz!

Neredeyse her bölüm önüne gelenin yüzüne tüküren Fatma Girik, ekran başında oturan bizlerin içinin yağlarını eritiyordu. Yalnızca tükürse neyse mikrofonunu kafasına geçirdiği kişileri de unutmamak lazım.

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Yasaklı madde bağımlıları, seks işçilerinin yaşamı yani Fato, işlenmesi en uç konuları ele alıp her birinde adaleti kendi elleriyle arıyordu.

Yasaklı madde bağımlıları, seks işçilerinin yaşamı yani Fato, işlenmesi en uç konuları ele alıp her birinde adaleti kendi elleriyle arıyordu.

Öyle ki gizli kamera görüntüleriyle aydınlattığı olayları düşündüğümüzde enfes bir yayıncılık örneği yaratıyordu. Vallahi helal olsun!

Onca tartışmalı olayı ele alıp rahat nefes alabilmek elbette mümkün değil!

Onca tartışmalı olayı ele alıp rahat nefes alabilmek elbette mümkün değil!

Fatma Girik, Söz Fato'da'nın yayınlandığı dönem ya çekimde ya da mahkemedeydi. Sık sık yasaları çiğnediği gerekçesiyle mahkemelerde ifade veren Fato, yine de yolundan dönmemişti.

Türk televizyonlarında benzerine rastlanamayan Söz Fato'da yalnızca yayınlandığı dönemin değil, bugüne kadar ki en cesur işlerinden.

Türk televizyonlarında benzerine rastlanamayan Söz Fato'da yalnızca yayınlandığı dönemin değil, bugüne kadar ki en cesur işlerinden.

Peki siz Söz Fato'da programından neler hatırlıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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