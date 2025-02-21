Fatma Girik'in Sinirlenince Milletin Suratına Tükürdüğü Efsane Program "Söz Fato'da"dan Akıllarda Kalanlar
Fatma Girik'in Sinirlenince Milletin Suratına Tükürdüğü Efsane Program "Söz Fato'da"dan Akıllarda Kalanlar
2022 yılında hayata gözlerini yuman sinema efsanesi Fatma Girik, 90'lı yıllarda bambaşka bir personayla karşımıza çıkmıştı. Söz Fato'da programını sunan Fatma Girik, ele alınması zor konuları işleyip elindeki mikrofonuyla girdiği adalet arayışında hepimizi ekrana kilitliyordu. Biz de bu unutulmaz programdan akılda kalanları derledik...
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'in kariyeri yalnızca sinema filmleriyle sınırlı değildi.
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90'ların sonlarına doğru Kanal D ekranlarında yayınlanan Söz Fato'da, işlediği tartışmalı konular ve adalet arayışıyla o dönemde sık sık tartışmalara yol açmıştı.
Önce Söz Fato'da programının RTÜK'le anlaşmazlıklarını ele alalım.
Program esnasında resmen kendinden geçen Fatma Girik, aksiyon almaktan asla çekinmezdi.
Tabii bu olayları işlerken Fato'nun sakin kaldığını sanıyorsanız büyük yanılıyorsunuz!
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Yasaklı madde bağımlıları, seks işçilerinin yaşamı yani Fato, işlenmesi en uç konuları ele alıp her birinde adaleti kendi elleriyle arıyordu.
Onca tartışmalı olayı ele alıp rahat nefes alabilmek elbette mümkün değil!
Türk televizyonlarında benzerine rastlanamayan Söz Fato'da yalnızca yayınlandığı dönemin değil, bugüne kadar ki en cesur işlerinden.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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