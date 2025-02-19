Hiç Değişmemiş! Gönül Dağı'nın Başrolü Melis Sevinç'in Çocukluğu
Hiç Değişmemiş! Gönül Dağı'nın Başrolü Melis Sevinç'in Çocukluğu
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, son döneme damga vuran isimlerden. Gönül Dağı'yla beraber yıldızı parlayan genç oyuncunun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Neredeyse hiç değişmeyen Sevinç'in küçüklüğü içeriğimizde!
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TRT 1 ekranlarında 2020'den beri yayınlanan Gönül Dağı, ekrana gelmeye başladığı andan itibaren izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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5 sezondur yayınlanmasına rağmen cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başaran Gönül Dağı'nın bu başarısı hikâyenin doğallığıyla yakından alakalı.
Kadrosundaki ciddi değişikliklere rağmen her gelen oyuncu kendisini izleyiciye bir şekilde kabul ettirirken Selma Öğretmen'i canlandıran Melis Sevinç'in yer seyirci için apayrı.
Dilek karakterinin ölerek diziden çıkmasının ardından köye gelen Fen Bilgisi öğretmenini canlandıran Sevinç, kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu.
Kendisini biraz stalkladık ve çocukluğundan bir fotoğrafını bulduk.
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İşte Melis Sevinç'in "Hiç değişmemiş" dedirten çocukluk fotoğrafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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