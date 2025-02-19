Herkes Öldü Sanmıştı: Kuruluş Osman'da Bala Hatun'un Akıbeti Belli Oldu!
Herkes Öldü Sanmıştı: Kuruluş Osman'da Bala Hatun'un Akıbeti Belli Oldu!
atv'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Bala Hatun'un ölüp ölmediği büyük merak uyandırmıştı. 181. bölümü yayınlanan dizide Bala Hatun'un akıbeti belli oldu. Peki, Bala Hatun öldü mü? Detaylar içeriğimizde...
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atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun karakterinin ölümüyle şoke etmişti.
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Begüm Hatun tarafından yakılan evde bırakılan Bala Hatun'un ölüp ölmediği yeni bölümde belli oldu!
Osman Bey, Bala Hatun'un öldüğünü zannetse de Bala Hatun ölmemiş.
Yeni bölümde Bala Hatun'un Osman Bey'in ezeli düşmanı Prenses Sofia tarafından alıkoyulduğunu gördük. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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