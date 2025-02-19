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Herkes Öldü Sanmıştı: Kuruluş Osman'da Bala Hatun'un Akıbeti Belli Oldu!

Herkes Öldü Sanmıştı: Kuruluş Osman'da Bala Hatun'un Akıbeti Belli Oldu!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2025 - 22:30

atv'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Bala Hatun'un ölüp ölmediği büyük merak uyandırmıştı. 181. bölümü yayınlanan dizide Bala Hatun'un akıbeti belli oldu. Peki, Bala Hatun öldü mü? Detaylar içeriğimizde...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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