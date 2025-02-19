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Uzak Şehir'in Alya ve Nare'si Yıllar Önce de Aynı Dizide Rol Almış!

Uzak Şehir'in Alya ve Nare'si Yıllar Önce de Aynı Dizide Rol Almış!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2025 - 20:58

Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Nare'yi canlandıran Sinem Ünsal ve Sahra Şaş, meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış. İşte iki güzel oyuncunun o dönemki halleri...

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Kanal D'nin reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Kanal D'nin reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Özellikle kadın oyuncuların enfes performanslarıyla öne çıkan dizide Alya ve Nare karakterleri gündemden düşmezken iki oyuncunun yıllar önce de aynı dizide rol aldığını öğrendik.

Özellikle kadın oyuncuların enfes performanslarıyla öne çıkan dizide Alya ve Nare karakterleri gündemden düşmezken iki oyuncunun yıllar önce de aynı dizide rol aldığını öğrendik.

Albora ailesinin iki kadın ferdini canlandıran Sinem Ünsal ve Sahra Şaş, meğer 2017 yılında Çoban Yıldızı dizisinde rol almış.

Albora ailesinin iki kadın ferdini canlandıran Sinem Ünsal ve Sahra Şaş, meğer 2017 yılında Çoban Yıldızı dizisinde rol almış.

İşte ikilinin o dönemden görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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