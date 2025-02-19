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Kızılcık Şerbeti Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan İzleyiciler

Kızılcık Şerbeti Hakkında Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan İzleyiciler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2025 - 23:09

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tam 3 sezondur reyting başarısını sürdürüyor. Sevilen dizi hakkında sosyal medyada sık sık tartışmalar yaşanırken izleyiciler, linçlenecekleri bildikleri halde savundukları fikirleri paylaştılar.

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3. sezonuyla yayınlanan Kızılcık Şerbeti, onca yıla rağmen hala cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi.

3. sezonuyla yayınlanan Kızılcık Şerbeti, onca yıla rağmen hala cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi.

Her bölümüyle izleyicisini bir şekilde ekran başına oturtan Şerbo bazı zamanlar tartışma yaratan olaylarla tepki görse de alıştık artık, kopamıyoruz!

Her bölümüyle izleyicisini bir şekilde ekran başına oturtan Şerbo bazı zamanlar tartışma yaratan olaylarla tepki görse de alıştık artık, kopamıyoruz!

Sosyal medyada ciddi bir kitle oluşturan Kızılcık Şerbeti izleyicileri, X'te Şerbo'yla alakalı linçlenecekleri bilmelerine rağmen savundukları fikirlerini paylaştılar.

Sosyal medyada ciddi bir kitle oluşturan Kızılcık Şerbeti izleyicileri, X'te Şerbo'yla alakalı linçlenecekleri bilmelerine rağmen savundukları fikirlerini paylaştılar.

Bakalım hangileriyle aynı düşüncedeyiz?

İşte Şerbo izleyicilerinden linçlemelik fikirler:

İşte Şerbo izleyicilerinden linçlemelik fikirler:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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