İzleyenin Ruhuna İşleyen, Derin Duygular Uyandıran 15 Film
İzleyenin Ruhuna İşleyen, Derin Duygular Uyandıran 15 Film
Hayat, aşk, kayıplar ve insan ruhunun derinlikleri üzerine düşündüren filmler, izleyeni yalnızca hikâyenin içine çekmekle kalmaz, aynı zamanda izlediği her sahneyle ruhunda bir iz bırakır. Her biri, izleyeni farklı bir evrene götürürken, insana dair evrensel duygulara dokunur. İşte, ruhunuza işleyen, kalbinizde izler bırakan o filmler…
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1. The Tree of Life (2011)
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2. Blue Valentine (2010)
3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
4. Her (2013)
5. The Hours (2002)
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6. Grave of the Fireflies (1988)
7. Requiem for a Dream (2000)
8. Manchester by the Sea (2016)
9. The Pianist (2002)
10. Atonement (2007)
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11. Into the Wild (2007)
12. Good Will Hunting (1997)
13. Dead Poets Society (1989)
14. Life of Pi (2012)
15. Amour (2012)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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