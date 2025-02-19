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Diziyi Bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Hande Erçel'in Yeni Filmini Çekecek!

Diziyi Bırakmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Hande Erçel'in Yeni Filmini Çekecek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.02.2025 - 17:16

Kızılcık Şerbeti’nin yönetmeni Ketche sevenlerini üzdü. Diziden ayrılacağı haberleri kesinleşen ünlü yönetmenin gidişi şok etkisi yarattı. Ketche (Hakan Kırvavaç)'ın yeni projesi belli oldu. Başarılı yönetmen Hande Erçel'in yeni filmini çekecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni yönetmeni de açıklandı. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç) ayrılıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç) ayrılıyor.

Diziden ayrılığı netleşen Ketche'nin yerine deneyimli isim Aydın Bulut gelecek.

Diziden ayrılığı netleşen Ketche'nin yerine deneyimli isim Aydın Bulut gelecek.

Bu sırada Ketche'nin gidişinin sebebi de belli oldu. Ünlü yönetmenin yeni projesi Hande Erçel'le!

Bu sırada Ketche'nin gidişinin sebebi de belli oldu. Ünlü yönetmenin yeni projesi Hande Erçel'le!

Başrolünde yer aldığı “Aşkı Hatırla” dizisinin çekimlerini tamamlayan Hande Erçel, şimdi yeni sinema projesine odaklanıyor: “İki Dünya Bi Dilek”

Başrolünde yer aldığı “Aşkı Hatırla” dizisinin çekimlerini tamamlayan Hande Erçel, şimdi yeni sinema projesine odaklanıyor: “İki Dünya Bi Dilek”

Filmin yönetmen koltuğunda, “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılmaya hazırlanan Ketche (Hakan Kırvavaç) oturacak.

Filmin yönetmen koltuğunda, “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılmaya hazırlanan Ketche (Hakan Kırvavaç) oturacak.
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Filmin senaryosu, “Güneşi Beklerken”in yazar ekibinde de bulunan Elçin Muslu’ya ait.

Filmin senaryosu, “Güneşi Beklerken”in yazar ekibinde de bulunan Elçin Muslu’ya ait.

Filmde, Erçel “Bilge” isimli bir avukata hayat verecek. Ancak Bilge’nin partneri olacak arkeolog Can karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı henüz netleşmedi.

Filmde, Erçel “Bilge” isimli bir avukata hayat verecek. Ancak Bilge’nin partneri olacak arkeolog Can karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı henüz netleşmedi.

Ketche, uzun süredir gündemde olan ve Ekin Koç’un başrolünde yer alacağı Barış Manço filmine de imza atacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Ketche, uzun süredir gündemde olan ve Ekin Koç’un başrolünde yer alacağı Barış Manço filmine de imza atacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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