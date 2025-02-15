The Batman 2'nin Çekimleri Sabrımızı Sınayacak: Robert Pattinson Tarihi Açıkladı!

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman 2 sevenlerini epey bekletti. Daha önce çekimlerin 2024’ün ilkbaharında başlaması planlanıyordu, ancak bu tarih bir kez daha ertelendi. Bekleyenlerin sabrı taşacak gibi görünüyor. Çünkü Robert Pattinson'ın açıkladığı çekim tarihi epey uzak bir zaman. İşte detaylar...