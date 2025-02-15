The Batman 2'nin Çekimleri Sabrımızı Sınayacak: Robert Pattinson Tarihi Açıkladı!
The Batman 2'nin Çekimleri Sabrımızı Sınayacak: Robert Pattinson Tarihi Açıkladı!
Kaynak: https://deadline.com/2025/02/robert-p...
Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman 2 sevenlerini epey bekletti. Daha önce çekimlerin 2024’ün ilkbaharında başlaması planlanıyordu, ancak bu tarih bir kez daha ertelendi. Bekleyenlerin sabrı taşacak gibi görünüyor. Çünkü Robert Pattinson'ın açıkladığı çekim tarihi epey uzak bir zaman. İşte detaylar...
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Matt Reeves'in yönettiği ve Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman 2 için bekleyiş biraz daha sürecek gibi görünüyor.
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Daha önce çekimlerin 2024’ün ilkbaharında başlaması planlanıyordu, ancak bu tarih bir kez daha ertelendi.
Mickey 17 filminin prömiyerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Robert Pattinson, merakla beklenen devam filminin çekimlerine bu yılın sonunda başlanacağını açıkladı.
Reeves’in senaryo sürecinin uzaması nedeniyle proje planlanandan çok daha geç bir takvime kaymış durumda.
Bu gecikmeler sonucunda, ilk filmle ikinci film arasında tam beş yıl olacak. Son olarak 1 Ekim 2027 olarak açıklanan vizyon tarihinin değişmeyeceği düşünülse de, çekimlerin gecikmesi nedeniyle herhangi bir sürpriz ihtimali de göz ardı edilmiyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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