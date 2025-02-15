İzleyiciyi Nasıl Etkiliyorlar? İşte Kadın Programlarında Kullanılan Gizli Yayın Taktikleri
İzleyiciyi Nasıl Etkiliyorlar? İşte Kadın Programlarında Kullanılan Gizli Yayın Taktikleri
Çoğumuzun severek izlediği ve hatta sevmeyenlerin bile zaman zaman yaşanan olayları merak edip göz attığı gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları nasıl bu kadar tutmuş olabilir? Merak edip yayın tekniklerini yapay zekaya sorduk. Oldukça hummalı bir ekip çalışmasından geçen kadın programlarında aslında gizli taktikler de varmış. Yapay zekanın açıklamalarında göre gelin programlarda izleyiciyi etki altına almak için neler yapılıyor bir bakalım. Sonunda kadın programlarının neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız.
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1. Her şeyden önce hepimizin ilgisini çeken ana unsur dramatik hikaye kurgusu. Üstelik bunlar gerçek hayat hikayeleri!
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Hal böyle olunca izlediğimiz kişi ve olay ile empati kurmamak çok zor. İzleyicinin ilgisini en çok çeken de olayın duygusal boyutu.
2. Elbette, bu gerçek olaya duygusal bakmamızı tetikleyen tek şey empati değil. Ses ve müzikler de bu işin önemli bir parçası.
3. Bu kadarla bitmedi, ışıklar ve stüdyo düzeni de çok önemli.
Hatta stüdyoda kullanılan renklerin bile bir önemi var!
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4. Çekimlerde de gizli yayın taktikleri uygulanıyor.
5. Stüdyoda her şeyi alkışlayan ve abartılı şekilde "Aaaa" diye tepki veren teyzeler boşuna orada değiller!
6. Yayın için en önemlisi ise sunucu: Halkın içinden biri olmalı!
İzleyicinin sunucuya güvenmesi gerekiyor.
7. Son olarak kadınları etkileyen bir konusu olmalı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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