İzleyiciyi Nasıl Etkiliyorlar? İşte Kadın Programlarında Kullanılan Gizli Yayın Taktikleri

Çoğumuzun severek izlediği ve hatta sevmeyenlerin bile zaman zaman yaşanan olayları merak edip göz attığı gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları nasıl bu kadar tutmuş olabilir? Merak edip yayın tekniklerini yapay zekaya sorduk. Oldukça hummalı bir ekip çalışmasından geçen kadın programlarında aslında gizli taktikler de varmış. Yapay zekanın açıklamalarında göre gelin programlarda izleyiciyi etki altına almak için neler yapılıyor bir bakalım. Sonunda kadın programlarının neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız.