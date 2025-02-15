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İzleyiciyi Nasıl Etkiliyorlar? İşte Kadın Programlarında Kullanılan Gizli Yayın Taktikleri

İzleyiciyi Nasıl Etkiliyorlar? İşte Kadın Programlarında Kullanılan Gizli Yayın Taktikleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.02.2025 - 20:40

Çoğumuzun severek izlediği ve hatta sevmeyenlerin bile zaman zaman yaşanan olayları merak edip göz attığı gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları nasıl bu kadar tutmuş olabilir? Merak edip yayın tekniklerini yapay zekaya sorduk. Oldukça hummalı bir ekip çalışmasından geçen kadın programlarında aslında gizli taktikler de varmış. Yapay zekanın açıklamalarında göre gelin programlarda izleyiciyi etki altına almak için neler yapılıyor bir bakalım. Sonunda kadın programlarının neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız.

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1. Her şeyden önce hepimizin ilgisini çeken ana unsur dramatik hikaye kurgusu. Üstelik bunlar gerçek hayat hikayeleri!

1. Her şeyden önce hepimizin ilgisini çeken ana unsur dramatik hikaye kurgusu. Üstelik bunlar gerçek hayat hikayeleri!

Bir arkadaşımız eşinden boşandığını ya da dolandırıldığını anlatsa hemen kendimizi onun yerine koyar ve tavsiye veririz. Ekranda da benzer hikaye kurguları içinde tanıdık karakterlerin ilgi çeken başa gelmiş olaylar var.

Hal böyle olunca izlediğimiz kişi ve olay ile empati kurmamak çok zor. İzleyicinin ilgisini en çok çeken de olayın duygusal boyutu.

Hal böyle olunca izlediğimiz kişi ve olay ile empati kurmamak çok zor. İzleyicinin ilgisini en çok çeken de olayın duygusal boyutu.

2. Elbette, bu gerçek olaya duygusal bakmamızı tetikleyen tek şey empati değil. Ses ve müzikler de bu işin önemli bir parçası.

2. Elbette, bu gerçek olaya duygusal bakmamızı tetikleyen tek şey empati değil. Ses ve müzikler de bu işin önemli bir parçası.

Dramatik bir olay anlatılırken arka planda duygusal veya gerilim müzikleri çalar ki bu bizi ekranın içine daha çok çeker. Tam tersi mutlu bir olayda da eğlenceli müzik işe yarayabilirmiş. Hatta yapay zekaya göre, tartışmalar sırasında aniden sessizlik yaratılırmış ki bu da gerilimin tırmanması içinmiş.

3. Bu kadarla bitmedi, ışıklar ve stüdyo düzeni de çok önemli.

3. Bu kadarla bitmedi, ışıklar ve stüdyo düzeni de çok önemli.

Başta da söylediğimiz gibi bu bir ekip işi. Ekranda çok sevdiğimiz bir sunucuyu başarılı ayarlanmış bir ışıkta ve stüdyoda moderatör konumunda görmek her zaman daha etkileyici oluyor. Örneğin, sunucu genellikle aydınlık ve otoriter bir alanda oturur, konuklar daha loş bir yerde tutuluyor.

Hatta stüdyoda kullanılan renklerin bile bir önemi var!

Hatta stüdyoda kullanılan renklerin bile bir önemi var!

Stüdyoda pastel tonlarda, sıcak renkli dekorasyon tercih edilir ki samimi bir ortam oluşsun.

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4. Çekimlerde de gizli yayın taktikleri uygulanıyor.

4. Çekimlerde de gizli yayın taktikleri uygulanıyor.

Örneğin, dramatik bir an yaşandığında seyirciyi o duyguya çekmek için kamera, yüz ifadelerine odaklıyor.

5. Stüdyoda her şeyi alkışlayan ve abartılı şekilde "Aaaa" diye tepki veren teyzeler boşuna orada değiller!

5. Stüdyoda her şeyi alkışlayan ve abartılı şekilde "Aaaa" diye tepki veren teyzeler boşuna orada değiller!

Canlı yayın sırasında stüdyodaki seyirci, alkış ve tepkilerle olayın dramatik etkisini artırmak için kullanılıyorlarmış. Hatta telefon bağlantılarında genellikle hikayeye ekstra duygusal bir boyut ekleyen kişiler seçilirmiş.

6. Yayın için en önemlisi ise sunucu: Halkın içinden biri olmalı!

6. Yayın için en önemlisi ise sunucu: Halkın içinden biri olmalı!

Sunucular genellikle güçlü, empatik ve halktan birileri olur. Öyle değilse bile öyle davranılması istenirmiş, biz yapay zekanın yalancısıyız. Bizim ne kadar tarafsız, dediğimiz sunucular bile öyle gibi görünse de sorularıyla izleyicinin yönlendirilmesini sağlarmış.

İzleyicinin sunucuya güvenmesi gerekiyor.

İzleyicinin sunucuya güvenmesi gerekiyor.

Kimi zaman olayın çözümüne aktif olarak dahil olarak, seyircinin ona güvenmesini sağlar. Yani, yapay zekaya göre birini barıştırma, işe sokma gibi gibi olaylar boşa değil.

7. Son olarak kadınları etkileyen bir konusu olmalı.

7. Son olarak kadınları etkileyen bir konusu olmalı.

Yıllardan bu yana gündüz kuşağı programları kadınlara yönelik hazırlanır. Hatta saatleri bile kadınların evde olduğu saat dilimine göre ayarlanır. Yapay zeka buna ek olarak duygusal hikayeler, evlilik, annelik, kadın hakları gibi konular işlenerek kadın izleyicinin etkilendiğini söylüyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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