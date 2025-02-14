Diyanet, Cuma Hutbesinde Diziler ve Gündüz Kuşağı Programları Konusunda Uyardı!
Diyanet, Cuma Hutbesinde Diziler ve Gündüz Kuşağı Programları Konusunda Uyardı!
Kaynak: https://www.diyanethaber.com.tr/14-su...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde, ekranlardaki tehlikeye dikkat çekildi. Televizyonda yayınlanan diziler ve gündüz kuşağı programları hakkında uyarılar yapıldı. Hutbede, 'Ekranlar, daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir.' diyerek vatandaşların tedbir almasının altı çizildi. Televizyondaki yayınların 'ahlakı bozduğu' yorumu yapıldı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde, televizyon ile ilgili uyarıların yer alması dikkat çekti.
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Cuma hutbesinde vatandaşları diziler ve gündüz kuşağı programları hakkında uyaran Diyanet'in gerekçesi "ahlakı bozduğu" yönündeydi.
"Ekranlar, daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir." diye açıklama yapıldı.
Televizyonda yer alan içeriklerin kötülüğün yaygınlaşmasına, zina, alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırladığı belirtildi.
"Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte, ahlakî sapkınlıklar ve cinsiyetsizleştirme özendirilmektedir." diye de eklendi.
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Gündüz kuşağı programlarının ise sınırları ihlal ederek aile yapısına zarar verdiğine dikkat çekildi.
"Gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getiren bu yayınların yanı sıra dijital mecralarda mahremiyeti dikkate almadan geçirilen vakitlerin, kişinin dünyasına ve ahiretine zarar verdiği unutmamalıdır." diye aktarıldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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