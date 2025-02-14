Diyanet, Cuma Hutbesinde Diziler ve Gündüz Kuşağı Programları Konusunda Uyardı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde, ekranlardaki tehlikeye dikkat çekildi. Televizyonda yayınlanan diziler ve gündüz kuşağı programları hakkında uyarılar yapıldı. Hutbede, 'Ekranlar, daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir.' diyerek vatandaşların tedbir almasının altı çizildi. Televizyondaki yayınların 'ahlakı bozduğu' yorumu yapıldı.