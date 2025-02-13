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Müge Anlı’da İşlediği Suçlarla Gündeme Yerleşerek Türkiye’yi Dehşete Düşüren Suçlular

Müge Anlı’da İşlediği Suçlarla Gündeme Yerleşerek Türkiye’yi Dehşete Düşüren Suçlular

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.02.2025 - 21:31

Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sık sık 'Biz ne izliyoruz?' diye sorguladığımız olaylar yaşanıyor. Sadece kaybolan kişilerin bulunmasına değil, aynı zamanda birbirinden korkunç suçların açığa çıkmasına da tanıklık ediyoruz. Hatta bazıları gerçekten kan dondurucu olabiliyor. Yıllar içerisinde Müge Anlı'da işlediği suçlarla gündeme gelmiş ve cezaevinin yolunu tutmuş suçlulara ibret olsun, diye tekrar hatırlayalım. İşte, Müge Anlı’da dehşete düşüren suçları ortaya çıkan 10 suçlu...

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1. Tuncer Ustael (Palu Ailesi Vakası)

1. Tuncer Ustael (Palu Ailesi Vakası)

Hala hafızalardan silinmeyen Palu Ailesi olayında damat Tuncer Ustael, yıllarca aile bireylerini korkutarak istismar etmişti. Sonunda ise birlikte aile içi cinayet işledikleri ortaya çıktı. Olayda üç harfliler, büyüler de vardı. Programda gerçekler bir bir ortaya çıkınca tutuklandı. Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

2. Osman Biçer (Güldane Biçer Cinayeti)

2. Osman Biçer (Güldane Biçer Cinayeti)

Eşi Güldane Biçer 2011’de kaybolmuştu. Osman Biçer, 10 yıl sonra Müge Anlı yayınında sorguya çekilince cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. 2011 yılında Güldane Biçer'i öldüren ve bir televizyon programında 10 yıl sonra cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Biçer'e 'saygılı' tutumu nedeniyle 'İyi hal' indirimi uyguladı ve müebbet hapis cezası verdi.

Biçer eski eşini üç yerinden bıçaklayarak öldürüp cesedi İstanbul Büyükçekmece’de göl kenarına gömmüştü. Sonrasında da polise gidip eşine ulaşamadığını, sevgilisi ile kaçtığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

3. Burhanettin Öztürk (Şaban Ataş Cinayeti)

3. Burhanettin Öztürk (Şaban Ataş Cinayeti)

3 çocuk babası Şaban Ataş'ı eski eşi Emine Karabulut sevgilisi Burhanettin Öztürk öldürmüştü. Üstelik oğlunu ve kayınvalidesini de suça ortak etmişlerdi. Olayda Şaban mutfakta bulunan sopa ile öldürülmeye çalışıldı. Burhanettin kafasına vurarak yere düşürdü sonrasında şüphelilerle birlikte Şaban'ın boğazını iple sıkmaya devam ederek Şaban'ı öldürdükleri belirtiliyor.

4. Gülüzar Amanet ile Sevgilisi Hami (Şiar Kılıç Cinayeti)

4. Gülüzar Amanet ile Sevgilisi Hami (Şiar Kılıç Cinayeti)

9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sebebiyle hayatını kaybetmişti. Şiar'ın babası, oğlunun üvey baba tarafından öldürüldüğünden şüphelenince soluğu Müge Anlı'da almıştı. Olayı araştıran Müge Anlı ve ekibi olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Mahkeme heyeti, Hami Kıcı'yı, çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.

5. Zeynep Ergül (Muharrem Elbay Cinayeti)

5. Zeynep Ergül (Muharrem Elbay Cinayeti)

Tarlasında marul diye kenevir yetiştiren Zeynep Ergül, programda Muharrem Elbay cinayeti şüphelisiydi. Suçu gizleme ve delilleri karartma gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti. Hatice Ergül, 'Cahit Ergül, Mustafa Ergül ve Mehmet, Zeynep Ergül ve Leyla Muharrem Elbay'ı öldürdükten sonra eve geçip Kuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiler. Arama çalışmaları başlamasının ardından cesedi üç parçaya ayırıp üç ayrı bölgeye gömdüler. Zeynep bana daha sonra ceset parçalarına asit döktüler' dedi.

Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, mahkemede 4 yıl ceza aldı ve içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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6. Kenan Danışman (Selma Danışman)

6. Kenan Danışman (Selma Danışman)

Evden kaçan kızını bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Kenan Danışman'ın kızı Selma, daha sonra Müge Anlı'da canlı yayına çıkmıştı. Şiddet gördüğü için kaçtığını açıklayan genç kızın açıklamaları sonrasında baba Kenan Danışman'ın cinayetten arandığı ortaya çıkınca kızını arayan baba cinayetten tutuklanmıştı.

7. Ümitcan Uygun (Aleyna Çakır Olayı)

7. Ümitcan Uygun (Aleyna Çakır Olayı)

Aleyna Çakır olayında şüpheli olarak gündeme gelen Ümitcan Uygun, daha sonra yasaklı madde suçlarından tutuklandı.

8. Metin ve Necla Büyükşen Cinayeti (Azmettirici Esra Taş)

8. Metin ve Necla Büyükşen Cinayeti (Azmettirici Esra Taş)

Müge Anlı’nın programına konu olan ve yanlışlıkla öldürüldükleri gündeme gelen Konya’daki çift cinayetinde Esra Taş’ın azmettirici olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı’daki araştırmalar sonucu tutuklandı. Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etmişti. Yasak aşk yaşayan saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çifti pisi pisine öldürüldü.

9. Sinan Sardoğan (Yaşlı Kadınlara Taciz ve Erkek Çocuğunu İstismar)

9. Sinan Sardoğan (Yaşlı Kadınlara Taciz ve Erkek Çocuğunu İstismar)

Arife Gökçe'nin kaybolması üzerine ailesi Müge Anlı'ya başvururken, tüm köyü etkileyen sansasyonel olaylar açığa çıkmıştı. Olayların odak noktasındaki isim ise Müge Anlı ve ekibini bile rahatsız eden Sinan Sardoğan'dı. Yaşlı kadınlara zaafı olduğunu kabul eden Sinan, köydeki kadınlara huzur vermemişti. Son olarak 14 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği için tutuklandı.

10. Kesik Baş Cinayeti

10. Kesik Baş Cinayeti

'Kesik baş cinayeti' olarak tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olayda Pembe Boraze'nin katilleri 6 yıl sonra bulunmuştu. 82 yaşındaki Boraze'yi öldürenler torunları Fadime ve Rukiye çıkmıştı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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