Müge Anlı’da İşlediği Suçlarla Gündeme Yerleşerek Türkiye’yi Dehşete Düşüren Suçlular
Müge Anlı’da İşlediği Suçlarla Gündeme Yerleşerek Türkiye’yi Dehşete Düşüren Suçlular
Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sık sık 'Biz ne izliyoruz?' diye sorguladığımız olaylar yaşanıyor. Sadece kaybolan kişilerin bulunmasına değil, aynı zamanda birbirinden korkunç suçların açığa çıkmasına da tanıklık ediyoruz. Hatta bazıları gerçekten kan dondurucu olabiliyor. Yıllar içerisinde Müge Anlı'da işlediği suçlarla gündeme gelmiş ve cezaevinin yolunu tutmuş suçlulara ibret olsun, diye tekrar hatırlayalım. İşte, Müge Anlı’da dehşete düşüren suçları ortaya çıkan 10 suçlu...
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1. Tuncer Ustael (Palu Ailesi Vakası)
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2. Osman Biçer (Güldane Biçer Cinayeti)
3. Burhanettin Öztürk (Şaban Ataş Cinayeti)
4. Gülüzar Amanet ile Sevgilisi Hami (Şiar Kılıç Cinayeti)
5. Zeynep Ergül (Muharrem Elbay Cinayeti)
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6. Kenan Danışman (Selma Danışman)
7. Ümitcan Uygun (Aleyna Çakır Olayı)
8. Metin ve Necla Büyükşen Cinayeti (Azmettirici Esra Taş)
9. Sinan Sardoğan (Yaşlı Kadınlara Taciz ve Erkek Çocuğunu İstismar)
10. Kesik Baş Cinayeti
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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