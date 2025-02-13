Müge Anlı’da İşlediği Suçlarla Gündeme Yerleşerek Türkiye’yi Dehşete Düşüren Suçlular

Eşi Güldane Biçer 2011’de kaybolmuştu. Osman Biçer, 10 yıl sonra Müge Anlı yayınında sorguya çekilince cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. 2011 yılında Güldane Biçer'i öldüren ve bir televizyon programında 10 yıl sonra cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Biçer'e 'saygılı' tutumu nedeniyle 'İyi hal' indirimi uyguladı ve müebbet hapis cezası verdi.

Biçer eski eşini üç yerinden bıçaklayarak öldürüp cesedi İstanbul Büyükçekmece’de göl kenarına gömmüştü. Sonrasında da polise gidip eşine ulaşamadığını, sevgilisi ile kaçtığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulunmuştu.