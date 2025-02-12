Müge Anlı'da Gündem Olan Avukat Rahmi Bey'in İkonik Kar Kazağının Fiyatı Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da Avukat Rahmi Özkan'ın giydiği kazak gündem olmuştu. Müge Anlı'nın 'Valla helal olsun 20 yıldır özenle kar yağacağı zamanlar giyiyorsun.' diyerek programda esprili bir dille takıldığı o kazak sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kullanıcılar Avukat Rahmi Bey'in her sene İstanbul'da kar yağacağı zaman giydiği o ikonik kazağı araştırdı ve fiyatını ortaya çıkardı. İşte o rakam...