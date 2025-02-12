Müge Anlı'da Gündem Olan Avukat Rahmi Bey'in İkonik Kar Kazağının Fiyatı Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Gündem Olan Avukat Rahmi Bey'in İkonik Kar Kazağının Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kimngiymis/vi...
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da Avukat Rahmi Özkan'ın giydiği kazak gündem olmuştu. Müge Anlı'nın 'Valla helal olsun 20 yıldır özenle kar yağacağı zamanlar giyiyorsun.' diyerek programda esprili bir dille takıldığı o kazak sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kullanıcılar Avukat Rahmi Bey'in her sene İstanbul'da kar yağacağı zaman giydiği o ikonik kazağı araştırdı ve fiyatını ortaya çıkardı. İşte o rakam...
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Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da Avukat Rahmi Özkan'ın giydiği kazak gündem olmuştu.
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Müge Anlı, programda Avukat Rahmi Bey'in yine her sene olduğu gibi İstanbul'da kar yağacağı zaman giydiği o ikonik kazağa espriyle takılmıştı.
Müge Anlı'nın "Valla helal olsun 20 yıldır özenle kar yağacağı zamanlar giyiyorsun." sözlerinin ardından kazak sosyal medya kullanıcılarının gündemine yerleşti.
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Kazak goygoyunun ardından kullanıcılar ikonik kazağın fiyatını da merak etti. Araştırmalar sonucu aynı renk olmasa da kazağın siyah renginin aynı modelini buldular.
Rahmi Bey'in 20 yıl önce aldığı kazağın bugünkü fiyatının 139 dolar yani, 5.018,48 türk lirası olduğu paylaşıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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