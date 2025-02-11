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Ali Yanıç Olayında Stüdyo Konuğu Olan Erhan, Müge Anlı'nın Kaybı Araştırmayı Neden Bıraktığını Açıkladı!

Ali Yanıç Olayında Stüdyo Konuğu Olan Erhan, Müge Anlı'nın Kaybı Araştırmayı Neden Bıraktığını Açıkladı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.02.2025 - 09:56

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı, 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştırmayı bıraktığını açıklamıştı. Anlı, 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Bunları ekrana getiremeyeceğim.' diye konuşmuştu. Müge Anlı, takipçileri olayın iç yüzünde neler olduğunu merak etmişti. Konu ile ilgili stüdyoya konuk olan Erhan Akçay, sosyal medyada paylaştığı video ile Anlı'nın kaybı araştırmayı neden bıraktığını açıkladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFyBVz...
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27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştıran Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde olayı işlemeyi bıraktığını açıkladı.

27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştıran Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde olayı işlemeyi bıraktığını açıkladı.

Müge Anlı, "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenmiş olabilir." diye konuşmuştu.

Müge Anlı, "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenmiş olabilir." diye konuşmuştu.

"Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." diyen Anlı, emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık işlemeyeceğini açıklamıştı.

"Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." diyen Anlı, emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık işlemeyeceğini açıklamıştı.

Müge Anlı takipçileri olayın iç yüzünde neler yaşandığını merak etti. Konu ile ilgili stüdyoya konuk olarak katılan Erhan Akçay açıklama yaptı.

Müge Anlı takipçileri olayın iç yüzünde neler yaşandığını merak etti. Konu ile ilgili stüdyoya konuk olarak katılan Erhan Akçay açıklama yaptı.

Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Paylaşımında, Ali Yanıç'ın kaybınının nedeninin istismar olduğunu açıkladı.

Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Paylaşımında, Ali Yanıç'ın kaybınının nedeninin istismar olduğunu açıkladı.
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Anlı'nın yayınlarında da Bekir, Cin Ali lakaplı kişi için istismar iddiasında bulunmuştu. Akçay, Anlı'nın "Olay pis noktalara gidiyor." sözünün bu sebeple söylendiğini belirtti.

Anlı'nın yayınlarında da Bekir, Cin Ali lakaplı kişi için istismar iddiasında bulunmuştu. Akçay, Anlı'nın "Olay pis noktalara gidiyor." sözünün bu sebeple söylendiğini belirtti.

Akçay, Anlı'nın bu iddialar sonrası programda "Bunlar ekranda işlenemez." diyerek sonlandırdığını söyledi.

Akçay, Anlı'nın bu iddialar sonrası programda "Bunlar ekranda işlenemez." diyerek sonlandırdığını söyledi.

İşte sosyal medyada konuşulan o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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