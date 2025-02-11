Ali Yanıç Olayında Stüdyo Konuğu Olan Erhan, Müge Anlı'nın Kaybı Araştırmayı Neden Bıraktığını Açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı, 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştırmayı bıraktığını açıklamıştı. Anlı, 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Bunları ekrana getiremeyeceğim.' diye konuşmuştu. Müge Anlı, takipçileri olayın iç yüzünde neler olduğunu merak etmişti. Konu ile ilgili stüdyoya konuk olan Erhan Akçay, sosyal medyada paylaştığı video ile Anlı'nın kaybı araştırmayı neden bıraktığını açıkladı.