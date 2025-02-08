Esra Erol'da Avukat Hülya Hanım ile Konuk Arasında Gerilim: "Böyle Bir İthamda Bulunamazsınız!"
Esra Erol'da Avukat Hülya Hanım ile Konuk Arasında Gerilim: "Böyle Bir İthamda Bulunamazsınız!"
Esra Erol'un dünkü yayınında Avukat Hülya Hanım ile konuk arasında tartışma çıktı. Engelli İsmail Amca'yı bulmak için gelen ailesinin paraları ne yaptığı konuşuluyordu. Engelli adamın parasının aile arasında bölüşüldüğü iddia ediliyordu. Avukat Hülya Hanım, parayı ailenin aldığını ima edince ortalık gerildi.
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Silivri'de esnaflık yapan Uğur Samet Avcı ve Abdullah Arı, 6 yıl önce yolda buldukları ve sahip çıktıkları İsmail Amca'nın ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurmuştu. Ailesi İsmail Amca'yı almak için stüdyoya geldi. Ancak bazı gerçekler de ortaya çıktı.
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10 yıldır kayıp olan adamın birikmiş paraları gündeme geldi. Daha önce kardeşiyle kalan ve oradan kaybolan engelli adamla ilgili parasının alınmış olabileceği iddiası gündeme geldi.
10 yıldır onu aramayan ailesi ile ilgili şüpheler "Acaba parasını ailesi mi aldı?" yönündeydi. Esra Erol'danın sevilen ismi Avukat Hülya Hanım ise bunu sesli şekilde söyleyince konuklardan biri sinirlendi.
Hülya Hanım İsmail'in parasının bankadan çekildiğini ve adamın cebinde olmadığının altını çizerek ailenin aralarında bölüştüğünü söyledi.
Konuk Bedriye Hanım bu sözlere çok sinirlenip, "Siz böyle ithamlarda bulunamazsınız. Dün de aynı şekilde ithamda bulundunuz. Parayı almadığımızı kanıtlarım. İftira atmaya hakkınız yok." dedi.
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Hülya Hanım, "Ben ithamda bulunmuyorum, duyduğumu söylüyorum. Parayı almış, bir kısmını diğer kardeşe vermişsiniz. Neden yaptınız?" deyince konuk parayı bölüştüklerini kabul etti.
1:46'dan itibaren o anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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