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Canlı Yayına Bağlanan Konuk Müge Anlı'yı Emniyete Şikayet Etmekle Tehdit Etti!

Canlı Yayına Bağlanan Konuk Müge Anlı'yı Emniyete Şikayet Etmekle Tehdit Etti!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 12:42

Ailesinin yanından 4 ay önce kaybolan Hatice Demir için annesi ve babası Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, 4 aydır sesini bile duyamayan anne-baba ile kızlarını kavuşturdu. Telefon bağlantısı ile katılan Hatice, kuzeninin eşi ile kaçtığını söyledi. Kuzeninin eşi, yani Hatice'nin kaçtığı Ufuk yayına bağlanıp Müge Anlı'yı polise şikayet etmekle tehdit edince Anlı, sert çıktı.

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Müge Anlı'da 4 aydır ailesinin sesini bile duymadığı 20 yaşındaki Hatice Demir bulundu.

Müge Anlı'da 4 aydır ailesinin sesini bile duymadığı 20 yaşındaki Hatice Demir bulundu.

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan genç kız, kuzeninin eşi olan 38 yaşındaki Ufuk'la kaçtığını söyledi.

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan genç kız, kuzeninin eşi olan 38 yaşındaki Ufuk'la kaçtığını söyledi.

Ufuk'un yanında mutlu olduğunu ve evlendiğini söyleyen Hatice'ye Müge Anlı, kuzeninin kocasıyla birlikte olmasının ahlaksız bir durum olduğunu açıklamaya çalıştı.

Ufuk'un yanında mutlu olduğunu ve evlendiğini söyleyen Hatice'ye Müge Anlı, kuzeninin kocasıyla birlikte olmasının ahlaksız bir durum olduğunu açıklamaya çalıştı.

"O adam senin enişten, dön gel ailene." dedi. Ancak Hatice vazgeçmedi, telefonu alan Ufuk ise "Biz bir yuva kurduk. Zor şartlar altında artık bir yuvamız var ve siz canlı yayında bu yuvayı dağıtmaya çalışıyorsunuz." dedi.

"O adam senin enişten, dön gel ailene." dedi. Ancak Hatice vazgeçmedi, telefonu alan Ufuk ise "Biz bir yuva kurduk. Zor şartlar altında artık bir yuvamız var ve siz canlı yayında bu yuvayı dağıtmaya çalışıyorsunuz." dedi.

Ufuk sözlerinin devamında "Ben şimdi gider bir emniyete sizi şikayet ederim." diye Müge Anlı'yı tehdit edince Anlı, sinirlendi.

Ufuk sözlerinin devamında "Ben şimdi gider bir emniyete sizi şikayet ederim." diye Müge Anlı'yı tehdit edince Anlı, sinirlendi.
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"Git bir de sütlü kahve iç." diyen Müge Anlı, "Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla." diye konuştu.

"Git bir de sütlü kahve iç." diyen Müge Anlı, "Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla." diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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