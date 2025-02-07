Canlı Yayına Bağlanan Konuk Müge Anlı'yı Emniyete Şikayet Etmekle Tehdit Etti!

Ailesinin yanından 4 ay önce kaybolan Hatice Demir için annesi ve babası Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, 4 aydır sesini bile duyamayan anne-baba ile kızlarını kavuşturdu. Telefon bağlantısı ile katılan Hatice, kuzeninin eşi ile kaçtığını söyledi. Kuzeninin eşi, yani Hatice'nin kaçtığı Ufuk yayına bağlanıp Müge Anlı'yı polise şikayet etmekle tehdit edince Anlı, sert çıktı.