Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne? 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili Şok İddialar!

19 yıldır kayıp olan ve kaybolduğunda 28 yaşında olan Menekşe Güven, 15 yaşında evlendirilmişti. Bu evlilikten 4 çocuğu olmuştu. Menekşe en küçüğü 4, en büyüğü 12 yaşında 4 çocuğunu bırakarak bir gece yarısı evden çıktı. Kızları bunca yıldır annelerinin peşine ailesinden kimsenin düşmediğini söyledi.

Stüdyoya gelen şüphelerin odağındaki isim Şehvan dayı, kocası Ali'nin kız kardeşini öldüresiye dövdüğünü söyledi. Kadının bir polisle ilişki yaşadığı iddiası konuşuldu. Dahası kocası Ali Şakar, Menekşe'den 20 yaştan fazla büyüktü. 15 yaşında evlendiklerinde Ali, 40 küsür yaşındaydı. Başka kadınlardan da 8'er 10'ar çocuğu vardı.