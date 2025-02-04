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Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne? 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili Şok İddialar!

Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne? 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili Şok İddialar!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 10:06

Geçtiğimiz günlerde Habibe, Sebile ve Nebile kardeşlerin anneleri Nezaket Uyur'un cinayetinin Müge Anlı'da aydınlatılmıştı. Linde, Betül ve Nurcan 3 kız kardeşten cesaret alarak Müge Anlı'ya başvurdu. Anneleri Menekşe Güven 2006 yılından bu yana kayıptı. Kayıp ile ilgili kızlar dayıları Şehvan'dan şüpheleniyorlardı. Bakın, Menekşe Güven'e ne oldu?

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Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne?

Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne?

2006 yılında Şırnak’tan yanında yüklü miktarda dövizle ayrılan Menekşe Güven, 19 yıldır kayıptı. Kızları Linde, Betül ve Nurcan Müge Anlı'ya başvurdu. Dayıları Şehvan'dan şüphelendiklerini söylediler.

Müge Anlı'da Aranan Menekşe Güven ile İlgili Şok İddialar!

Müge Anlı'da Aranan Menekşe Güven ile İlgili Şok İddialar!

19 yıldır kayıp olan ve kaybolduğunda 28 yaşında olan Menekşe Güven, 15 yaşında evlendirilmişti. Bu evlilikten 4 çocuğu olmuştu. Menekşe en küçüğü 4, en büyüğü 12 yaşında 4 çocuğunu bırakarak bir gece yarısı evden çıktı. Kızları bunca yıldır annelerinin peşine ailesinden kimsenin düşmediğini söyledi.

Stüdyoya gelen şüphelerin odağındaki isim Şehvan dayı, kocası Ali'nin kız kardeşini öldüresiye dövdüğünü söyledi. Kadının bir polisle ilişki yaşadığı iddiası konuşuldu. Dahası kocası Ali Şakar, Menekşe'den 20 yaştan fazla büyüktü. 15 yaşında evlendiklerinde Ali, 40 küsür yaşındaydı. Başka kadınlardan da 8'er 10'ar çocuğu vardı.

Menekşe Güven En Son Nerede Görüldü? 19 Yıldır Haber Alınamıyor!

Menekşe Güven En Son Nerede Görüldü? 19 Yıldır Haber Alınamıyor!

Müge Anlı'da aranan kadının görüldüğü son adres kayıtlara göre erkek kardeşi Şehvan Güven'in adresiydi. Ancak Şehvan dayı bu kaydı reddetti. Kadının daha önce de kaçtığı ve Şırnak'tan İstanbul'a geldiği açıklandı.

Ayrıca yayına bağlanan kuzeni de Menekşe'nin Irak'ta evlenip orada yaşadığını duyduğunu söyledi.

Menekşe Güven Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Menekşe Güven Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Menekşe Güven, Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşıyordu. 2006 yılında, 28 yaşındayken aniden ortadan kayboldu. İtfaiyeci Ali Şakar ile olan birlikteliğinden 4 çocuğu bulunuyor: 3 kızı ve 1 oğlu var. Kızları Betül, Linde ve Nurcan, annelerini bulabilmek için Müge Anlı’nın programına katıldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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