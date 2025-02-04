Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne? 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili Şok İddialar!
Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne? 4 Çocuk Annesi Kadın ile İlgili Şok İddialar!
Geçtiğimiz günlerde Habibe, Sebile ve Nebile kardeşlerin anneleri Nezaket Uyur'un cinayetinin Müge Anlı'da aydınlatılmıştı. Linde, Betül ve Nurcan 3 kız kardeşten cesaret alarak Müge Anlı'ya başvurdu. Anneleri Menekşe Güven 2006 yılından bu yana kayıptı. Kayıp ile ilgili kızlar dayıları Şehvan'dan şüpheleniyorlardı. Bakın, Menekşe Güven'e ne oldu?
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Müge Anlı'daki Menekşe Güven Olayı Ne?
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Müge Anlı'da Aranan Menekşe Güven ile İlgili Şok İddialar!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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