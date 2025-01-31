İstismar Sonucu Hamile Kaldığı Bebeği Elinden Alınan Hassi 35 Yıl Sonra Oğluna Müge Anlı'da Kavuştu!
İstismar Sonucu Hamile Kaldığı Bebeği Elinden Alınan Hassi 35 Yıl Sonra Oğluna Müge Anlı'da Kavuştu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün 35 yıllık hasret son buldu. 13 yaşında istismar edilen Hassi, hamile kaldığı kaldığı oğlunun zorla elinden alındığını anlatmıştı. Müge Anlı, 35 yıldır ayrı kalan anne ve oğlu buluşturdu. Türkiye o anlara ağladı. Stüdyoda yaşananlar hepimizin yüreğini dağladı.
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Müge Anlı, 13 yaşında istismar edilerek hamile bırakılan ve doğumunda bebeği zorla elinden alınan Hassi'nin acısını dindirdi. Anlı, "Ben istismara uğrayan ve haksızlık yapılan Hassi'ye hakkını vermek için bu kavuşmayı sağladım." diye konuştu.
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Hassi'nin hikayesi ve başına gelenler günlerdir hepimizin yüreklerini dağlamıştı. Çocuk yaşında anne olan Hassi, istismarcısı ile evlenmiş ve 7 çocuğu daha olmuştu.
Acısı 35 yıldır dinmeyen Hassi'nin doğumundan hemen sonra bebeği elinden alınmış ve hastanede bırakılmıştı.
Müge Anlı 35 yıllık hasrete son verdi. Anne ve oğul stüdyoda gözyaşları içerisinde kavuştu. Türkiye'nin yüreğini sızlatan olayda ekran başında ve stüdyoda izleyenler gözyaşlarına boğuldu.
Erbay Güneş ismiyle hastaneye bırakılan bebeğin evlat edinildiği ortaya çıktı. Ailesi ismini Yusuf olarak değiştirdi. Evlatlık olduğundan şüphelenen Yusuf, annesini görmek için stüdyoya geldi.
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Memur olduğu için yüzünü göstermek istemeyen Yusuf, annesinin ve kardeşlerinin söylemine göre biyolojik ailesine çok benziyordu.
Anne Hassi'nin yıllardır aradığı oğlunu bulmanın sevinciyle tansiyonu çıktı. Yusuf ise "Ona doyasıya bakmak istiyorum. Evlatlık olduğumdan şüpheleniyordum. Artık eminim. Yıllardır tamamlanmayan eksik yanım doldu." dedi.
Yusuf'u büyüten annesi yayına bağlanıp "Yavrumu kimselere vermem." diyerek sitem etse de Hassi, "Senden Allah razı olsun. Oğlunu almıyorum hatta artık benim bütün çocuklarım senin de çocuğundur." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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