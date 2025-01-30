Müge Anlı 13 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Adamın Akıllara Zarar Savunması Karşısında Ateş Püskürdü!

Müge Anlı'ya 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için katılan Hassi, hepimizin yüreğini sızlattı. Hassi, Erzurum'da zorla evlendirilmiş. 13 yaşında daha nikah bile kıyılmamışken de, daha sonra evlendirildiği adamdan hamile kalmıştı. O çocuk nasıl olduysa kayınvalidesinin zoruyla doğumda hastanede bırakılmıştı. Hassi'nin kocası stüdyoya gelip yaptıkları hakkında akıllara zarar açıklaması ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Sözlerinde Müge Anlı'yı da kışkırtmaya çalışan adama ünlü sunucu ateş püskürttü.