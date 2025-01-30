Müge Anlı 13 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Adamın Akıllara Zarar Savunması Karşısında Ateş Püskürdü!
Müge Anlı 13 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Adamın Akıllara Zarar Savunması Karşısında Ateş Püskürdü!
Müge Anlı'ya 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için katılan Hassi, hepimizin yüreğini sızlattı. Hassi, Erzurum'da zorla evlendirilmiş. 13 yaşında daha nikah bile kıyılmamışken de, daha sonra evlendirildiği adamdan hamile kalmıştı. O çocuk nasıl olduysa kayınvalidesinin zoruyla doğumda hastanede bırakılmıştı. Hassi'nin kocası stüdyoya gelip yaptıkları hakkında akıllara zarar açıklaması ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Sözlerinde Müge Anlı'yı da kışkırtmaya çalışan adama ünlü sunucu ateş püskürttü.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izlediğimiz her vahşetin ardından "Dahası yoktur" diyoruz ama hep dahası çıkıyor. Hassi'nin hikayesi de yürekleri dağlayacak türden.
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Hassi daha 13 yaşındayken zorla biriyle evlendirilmeye kalkıyor. Daha nikah bile yokken adam Hassi'nin ifadesine göre, kendisi ile zorla birliktelik yaşıyor. Ve bu birliktelikten bir bebekleri oluyor.
Kayınvalidesi daha nikah kıyılmadığı için Hassi'nin bebeğinin başkasından olduğunu düşünerek iddiaya göre bebeği öldürmeye kalkıyor. Hatta Hassi'ye "Evde doğurursan göbek bağını kesmeden ikinizi bir odada ölüme terk ederiz." dediği iddia ediliyor.
Neyse ki bebek hastanede dünyaya geliyor ancak 13 yaşındaki kız çocuğunun elinden bebeği zorla alınıyor. Kayınbiraderleri ve kayınvalidesi bebeği hastanede bırakıp dönüyor. Eşi Mehmet Emin ise sözde annesinden korktuğu için ses çıkaramıyor.
Oysa Mehmet Emin, o günlerde çocukla evlenmenin suç olduğunun farkında üstelik bir de bebek olduğu ortaya çıkarsa hapse gireceğinen korktuğu için bu günaha ortak olduğu iddia ediliyor. Hassi kocasının bunun suç olduğunu bildiğini ve 7 sene cezası olduğunu da itiraf ettiğini söylüyor.
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İddiaların odağındaki Mehmet Emin ile Hassi'nin yıllardır evliliği devam ediyor, yetmiyor Hassi kendisini istismar eden Mehmet Emin'den 7 çocuk sahibi daha oluyor. Ama 35 sene önce elinden alınan yavrusunun hasreti dinmeyince Müge Anlı'ya başvuruyor.
Eşi Mehmet Emin de bugün Müge Anlı stüdyosundaydı ve adamın o günlerde yaptığı bu davranışlarla ilgili açıklaması herkesi delirtti. Mehmet Emin, "Çocukla evlenmek ve çocuğun hamile kalması o zamanlar normaldi. Bizim töremiz gereği böyledir. Bizim oralarda bu normaldir." diye açıklama yaptı.
Müge Anlı, bunu normalleştirmeye çalışmaması ve bir yöreye mal etmemesi gerektiğini vurgulasa da Mehmet Emin, "Herkes böyle yapıyordu. Doğurmayan kadın olmaz." gibi cümlelerle kendini savununca Müge Anlı çıldırdı.
Mehmet Emin, savunmasında ısrarcı olurken Müge Anlı'yı da kışkırtacak şekilde konuşup ünlü sunucuyu bastırmaya çalıştı ancak Anlı, "Ben senin vur ensesine al ekmeğini karın değilim. Beni bastıramazsın. Beni dinleyeceksin. Senin yaptığın çok büyük bir suç ve ayıp. Çok isterdim cezanı çekmeni." diyerek Mehmet Emin'i karşısında görmek istemediğini söyleyerek yayın arkasına gönderdi.
O anlara ve canlı yayında yaşananlara sosyal medyadan da tepki yağdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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