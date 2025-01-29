Esra Erol "Reyting Peşindesin" Diyen Konuğunu Gönderdi: "Evlat Olsa Sevilmez!"
Esra Erol "Reyting Peşindesin" Diyen Konuğunu Gönderdi: "Evlat Olsa Sevilmez!"
Esra Erol'a Tuğba olayı damgasını vurdu. Annesinin aramak için Esra Erol'a katıldığı Tuğba yayını izleyenler sayesinde bulundu. Ancak yayına geldikten sonra yaptığı açıklamalarla herkesi dumur etti. Dünkü yayında da benzer şekilde konuşan Tuğba, Esra Erol'un ve stüdyodakilerin sorularına yanıt veremeyince köşeye sıkıştı. Ünlü sunucuya 'Reyting peşindesin' deyince Esra Erol çok sinirlendi.
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Esra Erol'da programında bulunan 18 yaşındaki Tuğba açıklamaları ile herkesi şoke etmişti. Hayatı ile ilgili gerçek dışı açıklamalarda bulunan Tuğba, "Feriha" karakterine benzetilmişti.
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Çünkü genç kız annesi Yurdagül’ün ünlü bir modacı, babasının ise büyük otellerde şef olduğunu iddia etti. Oysa annesi tekstil fabrikasında çalışıyordu, babası ise lahmacun ustasıydı.
Esra Erol, Tuğba’ya gerçekleri anlatması için üsteledikçe Tuğba kaçtı ve ünlü sunucuyu da kandırmaya çalıştı.
Başarılı olamayınca Erol "Aslını ve özünü inkar eden bu hayatta hiçbir zaman var olamaz." telkininde bulundu ancak Tuğba bunu kendisine bir tehdit gibi algılayarak sert çıktı. "Siz benimle böyle konuşamazsınız." dedi ve stüdyoyu terk etti.
Dünkü yayında ise Tuğba annesinin ısrarları nedeniyle yayına katıldı. Annesinin tek isteği evine dönmesiydi ancak Tuğba kabul etmiyordu.
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Esra Erol ve stüdyo konukları doğruları anlatması için sorular sorunca Tuğba "Burası bir şov programı. Siz de reyting peşindesiniz. Ben bunun farkındayım." dedi. Yetmedi, burada gerçek olmayan şeyler gösteriliyor ve anlatılıyor, diye konuştu.
Esra Erol, birkaç kez uyardı: "Tuğbacığım ağzından çıkanlara dikkat et. Ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bu program haber ve bilgi formatında." dedi.
Tuğba ünlü sunucuya çıkışmaya devam edince Esra Erol, "Annesini beğenmeyen biriyle iletişim kurmak konusunda sabrımı zorluyorsun. Son sözlerinizi söyleyin, sonra güle güle." dedi.
Tuğba bu sözlerin ardından "Emrah Bey nerede?" diye sorunca Erol, "Ben çıkayım sen Emrah Bey'le yap istersen programı" dedi. Tuğba'dan ise "Olur" yanıtı gelince Erol sinirlendi "Başlarım sana ha!" diye konuştu.
Ardından Tuğba, Esra Erol'un üzerine yürür gibi koşarak stüdyodan çıktı. Annesi ağlamaya başlayınca Erol, "Üzülme bak bazıları evlat olsa sevilmez." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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