Esra Erol "Reyting Peşindesin" Diyen Konuğunu Gönderdi: "Evlat Olsa Sevilmez!"

Esra Erol'a Tuğba olayı damgasını vurdu. Annesinin aramak için Esra Erol'a katıldığı Tuğba yayını izleyenler sayesinde bulundu. Ancak yayına geldikten sonra yaptığı açıklamalarla herkesi dumur etti. Dünkü yayında da benzer şekilde konuşan Tuğba, Esra Erol'un ve stüdyodakilerin sorularına yanıt veremeyince köşeye sıkıştı. Ünlü sunucuya 'Reyting peşindesin' deyince Esra Erol çok sinirlendi.