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Müge Anlı'da Tansiyon Yükseldi: İki Kadın Paylaşamadıkları Erkek için Birbirine Saldırdı!

Müge Anlı'da Tansiyon Yükseldi: İki Kadın Paylaşamadıkları Erkek için Birbirine Saldırdı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.01.2025 - 11:22

Müge Anlı'ya başvuran Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti. Kayıp eş Samet, dört çocuğunun annesi olan eski karısının yanından çıktı. Anlı bugünkü yayında Samet'i ve eski karısı Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Afet ve Sabriye canlı yayında birbirine saldırdı.

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Afet Karaçöy eşinin mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkıp bir daha gelmediğini söyledi. 2 çocuk annesi Afet, kocasının eski karısına gittiğinden şüpheleniyordu.

Afet Karaçöy eşinin mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkıp bir daha gelmediğini söyledi. 2 çocuk annesi Afet, kocasının eski karısına gittiğinden şüpheleniyordu.

İddiasında haklı çıktı. Afet'in eşi Samet, eski karısı Sabriye'nin yanından çıktı. Samet'in Sabriye'den de 4 çocuğu vardı.

İddiasında haklı çıktı. Afet'in eşi Samet, eski karısı Sabriye'nin yanından çıktı. Samet'in Sabriye'den de 4 çocuğu vardı.

6 çocuktan 4'ü yurda verilmişti ancak Afet, Samet ve Sabriye aşk üçgeni arasında yaşamaya devam ediyordu.

6 çocuktan 4'ü yurda verilmişti ancak Afet, Samet ve Sabriye aşk üçgeni arasında yaşamaya devam ediyordu.

Müge Anlı, Samet ve Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Ancak Samet bu kez de "Ben Sabriye'yi istemiyorum." deyince ortalık karıştı.

Müge Anlı, Samet ve Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Ancak Samet bu kez de "Ben Sabriye'yi istemiyorum." deyince ortalık karıştı.

İlk kez canlı yayında yüzleşen taraflar birbirlerine saldırdı. Stüdyoda tansiyon aniden yükseldi. Sabriye ve Afet'in kavgasını güvenlikler zor ayırdı.

İlk kez canlı yayında yüzleşen taraflar birbirlerine saldırdı. Stüdyoda tansiyon aniden yükseldi. Sabriye ve Afet'in kavgasını güvenlikler zor ayırdı.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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