Müge Anlı'da Tansiyon Yükseldi: İki Kadın Paylaşamadıkları Erkek için Birbirine Saldırdı!

Müge Anlı'ya başvuran Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti. Kayıp eş Samet, dört çocuğunun annesi olan eski karısının yanından çıktı. Anlı bugünkü yayında Samet'i ve eski karısı Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Afet ve Sabriye canlı yayında birbirine saldırdı.