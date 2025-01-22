Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Akıllı İnsan Kalmadı!": Müge Anlı'ya Çıkarak Kendini Peygamber İlan Eden Üfürükçü Tepki Uyandırdı!

"Akıllı İnsan Kalmadı!": Müge Anlı'ya Çıkarak Kendini Peygamber İlan Eden Üfürükçü Tepki Uyandırdı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.01.2025 - 12:27

Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde üfürükçünün aklına uyarak çocuklarıyla birlikte evden kaçan Emine ve Hülya bulundu. Üfürükçü kadın Gönül Derman da konu ile ilgili yayına bağlandı. 'Mehdi geldi, Bursa'da' ve 'Hilafet yakındır' gibi sözlerle yayında naralar atan kadının WhatsApp grubunda peygamberliğini ilan ettiği ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı'da Almanya'dan kaybolan 2 kız kardeş Emine ve Hülya, Bursa'daki üfürükçü bir kadının yanından çıktı. Çocuklarıyla birlikte üfürükçüye giden kadınlar Müge Anlı stüdyosuna gelerek yanlışlarından döndüklerini açıkladılar.

Müge Anlı'da Almanya'dan kaybolan 2 kız kardeş Emine ve Hülya, Bursa'daki üfürükçü bir kadının yanından çıktı. Çocuklarıyla birlikte üfürükçüye giden kadınlar Müge Anlı stüdyosuna gelerek yanlışlarından döndüklerini açıkladılar.

Ancak yayına bağlanan üfürükçü Müge Anlı'ya kendini savunurken "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözler kullandı.

Ancak yayına bağlanan üfürükçü Müge Anlı'ya kendini savunurken "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözler kullandı.

Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti.👇🏻

Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti.👇🏻

'Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize.'

Yayında kendisini peygamber ilan eden kadın kamuoyunda tepkilere neden oldu: "Müge Anlı ne güzel söyledi, şarlatan!"

Yayında kendisini peygamber ilan eden kadın kamuoyunda tepkilere neden oldu: "Müge Anlı ne güzel söyledi, şarlatan!"
x.com
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
x.com
x.com
x.com
x.com

Kadın yayının ardından gözaltına alındı. Siz bu duyduklarınız karşısında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Kadın yayının ardından gözaltına alındı. Siz bu duyduklarınız karşısında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
x.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın