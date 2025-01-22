"Akıllı İnsan Kalmadı!": Müge Anlı'ya Çıkarak Kendini Peygamber İlan Eden Üfürükçü Tepki Uyandırdı!
"Akıllı İnsan Kalmadı!": Müge Anlı'ya Çıkarak Kendini Peygamber İlan Eden Üfürükçü Tepki Uyandırdı!
Müge Anlı'da geçtiğimiz günlerde üfürükçünün aklına uyarak çocuklarıyla birlikte evden kaçan Emine ve Hülya bulundu. Üfürükçü kadın Gönül Derman da konu ile ilgili yayına bağlandı. 'Mehdi geldi, Bursa'da' ve 'Hilafet yakındır' gibi sözlerle yayında naralar atan kadının WhatsApp grubunda peygamberliğini ilan ettiği ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekti.
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Müge Anlı'da Almanya'dan kaybolan 2 kız kardeş Emine ve Hülya, Bursa'daki üfürükçü bir kadının yanından çıktı. Çocuklarıyla birlikte üfürükçüye giden kadınlar Müge Anlı stüdyosuna gelerek yanlışlarından döndüklerini açıkladılar.
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Ancak yayına bağlanan üfürükçü Müge Anlı'ya kendini savunurken "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözler kullandı.
Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti.👇🏻
Yayında kendisini peygamber ilan eden kadın kamuoyunda tepkilere neden oldu: "Müge Anlı ne güzel söyledi, şarlatan!"
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Kadın yayının ardından gözaltına alındı. Siz bu duyduklarınız karşısında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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