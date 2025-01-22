"Sana Ölüm Büyüsü Yapacağım" Diyen Üfürükçüye Müge Anlı "Şarlatan" Diyerek Sert Çıktı!

Müge Anlı'da Almanya'dan gelen iki kardeş, eşlerinin bir üfürükçü tarafından kandırılarak Türkiye'ye kaçtığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak üfürükçüye de ulaşan Müge Anlı ve ekibi hiç beklenmedik durumlar ve iddialarla karşılaştı. Kendini 'mehdi azamın hizmetçisiyim' diye tanımlayan kadın, Müge Anlı'yı da ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti. Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, üfürükçüye sert çıktı!