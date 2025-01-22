"Sana Ölüm Büyüsü Yapacağım" Diyen Üfürükçüye Müge Anlı "Şarlatan" Diyerek Sert Çıktı!
"Sana Ölüm Büyüsü Yapacağım" Diyen Üfürükçüye Müge Anlı "Şarlatan" Diyerek Sert Çıktı!
Müge Anlı'da Almanya'dan gelen iki kardeş, eşlerinin bir üfürükçü tarafından kandırılarak Türkiye'ye kaçtığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak üfürükçüye de ulaşan Müge Anlı ve ekibi hiç beklenmedik durumlar ve iddialarla karşılaştı. Kendini 'mehdi azamın hizmetçisiyim' diye tanımlayan kadın, Müge Anlı'yı da ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti. Duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı, üfürükçüye sert çıktı!
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Müge Anlı'ya geçtiğimiz gün eşlerinin çocuklarıyla birlikte kendilerini terk ederek Türkiye'ye kaçtıklarını söyleyerek iki kardeş katılmıştı.
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Bir üfürükçünün sözüyle hareket ettiklerinin öğrenilmesinin ardından Müge Anlı ve ekibi üfürükçüye ulaştı ve herkesi şok edecek detayları öğrendi.
Müge Anlı'yı ölüm büyüsüyle tehdit eden kadın, yayında "mehdi azamın hizmetçisiyim" dedi. Kendisine ait ses kayıtlarına ulaşılan kadının bir whatsapp grubunda kendisini peygamber ilan ettiği ortaya çıktı.
Duydukları karşısında çok öfkelenen Müge Anlı, "Ben bunları dinlemeyeceğim. Ben size bu reklamı yaptırmam. O yüzden sizle konuşmuyorum. Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız! İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız. Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz! Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez!" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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