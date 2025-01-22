Müge Anlı Yayını Gözyaşlarıyla Açtı: Bolu'daki Yangında Komşusunun da Vefat Ettiğini Duyurdu!

Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşlarıyla açtı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen feci yangında vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı diledi. Komşusunun da yangında vefat ettiğini duyuran Anlı, 'Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti.' dedi.