Müge Anlı Yayını Gözyaşlarıyla Açtı: Bolu'daki Yangında Komşusunun da Vefat Ettiğini Duyurdu!
Müge Anlı Yayını Gözyaşlarıyla Açtı: Bolu'daki Yangında Komşusunun da Vefat Ettiğini Duyurdu!
Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşlarıyla açtı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen feci yangında vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarına başsağlığı diledi. Komşusunun da yangında vefat ettiğini duyuran Anlı, 'Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti.' dedi.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gece meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.
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Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşlarıyla açtı. Dün yayını açarken vefat sayısı 10'ken bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
Anlı, feci yangında vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Komşusunun da yangında vefat ettiğini duyurdu.
"Bolu'da bir can pazarı yaşandı. Benim de komşum iki tane evladıyla hayatını kaybetti." dedi. Anlı, sözlerini "Bundan sonra konaklayacağımız yerleri de kontrol etmeden kalmayalım", diye bitirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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