Bolu'daki Yangına Gelen Yayın Yasağına İlişkin RTÜK'ten Açıklama Geldi!
Bolu'daki Yangına Gelen Yayın Yasağına İlişkin RTÜK'ten Açıklama Geldi!
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan ve birçok kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası Türkiye'nin gündeminde. Bolu’da meydana gelen yangına ilişkin yayın yasağı getirildi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ilk açıklama geldi. Şahin, "Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır." diye belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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