RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bir Yapımcının Kendisine Söz Verdiği Diziyi Neden Çekemediğini Açıkladı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV’de Esra Elönü ile Arafta Sorular programına katıldı. Burada Elönü'nün sorularına yanıt veren ve televizyon ile ilgili kamuoyunu ilgilendiren bir sohbet gerçekleştiren Şahin, dizilere de değindi. 'Eşimle ve çocuğumla izleyecek dizi kalmadı.' dediği için bir yapımcının aile dizisi sözü verdiğini söyleyen Şahin, bu dizinin neden çekilmediğini açıkladı.