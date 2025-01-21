RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bir Yapımcının Kendisine Söz Verdiği Diziyi Neden Çekemediğini Açıkladı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bir Yapımcının Kendisine Söz Verdiği Diziyi Neden Çekemediğini Açıkladı!
Kaynak: https://x.com/yirmidorttv/status/1881...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV’de Esra Elönü ile Arafta Sorular programına katıldı. Burada Elönü'nün sorularına yanıt veren ve televizyon ile ilgili kamuoyunu ilgilendiren bir sohbet gerçekleştiren Şahin, dizilere de değindi. 'Eşimle ve çocuğumla izleyecek dizi kalmadı.' dediği için bir yapımcının aile dizisi sözü verdiğini söyleyen Şahin, bu dizinin neden çekilmediğini açıkladı.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 24 TV’de Esra Elönü ile Arafta Sorular programına katıldı. Televizyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Şahin'in gündeminde diziler vardı.
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Diziler ile ilgili kamuoyunu RTÜK'ün görüşlerini aktararak bilgilendiren Şahin, dizilerde ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizdi.
Şahin, katıldığı bir toplantıda "Eşimle ve çocuğumla dizi izleyemez hale geldim." açıklaması üzerine herkesin tanıdığı bir yapımcının kendisine söz verdiğini söyledi.
Yapımcıdan güzel bir aile dizisi çekeceğine dair söz alan Şahin, aradan aylar geçmesine rağmen diziden haber olmayınca yapımcıyı aradığını belirtti.
Şahin'in açıklamasına göre yapımcının cevabı "Diziyi çekecek ne oyuncu ne de yatırım yapacak kaynak bulabildim." oldu.
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"Yani, şartlar böyle ama şiddete talep var, diye şiddet vereceğiz anlamına gelmiyor." diyen Şahin, "RTÜK cinselliğe, dedikoduya, hakarete ve argoya izin vermez." dedi.
Son olarak "Dizilerle ilgili olarak da asla ve asla halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı." diye de konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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