Survivor'da Bir Kişiye Saldıran ve Adem'le Birbirine Giren Almeda, Acun Ilıcalı'dan Ceza Aldı!
Survivor'da Bir Kişiye Saldıran ve Adem'le Birbirine Giren Almeda, Acun Ilıcalı'dan Ceza Aldı!
Survivor'da bir yarışmacıya saldıran ve şiddet uygulayan Almeda herkesi şaşırtmıştı. Adilhan'a saldıran Almeda'yı arkadaşları tutmuştu. Üstüne bir de Adem ile birbirlerine girmişlerdi. Bugünkü konseyde Acun Ilıcalı ceza yağdırdı. 5 ödülden mahrum kalan Almeda, takımından da oldu.
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Survivor 2025'te olaysız gün neredeyse yok. Son bölümde Adilhan'a saldıran Almeda, yarışmacıların tepkisini çekti.
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Bununla da kalmadı Adem ile yarışmada birbirlerine girdiklerinde Acun Ilıcalı araya girdi, konseyde Almeda ile ilgili konuştu.
"Hala kendini haklı görüyorsun. Haklı değilsin ve bunun bir yaptırımı olacak." diyen Ilıcalı, Almeda'yı 5 ödülden mahrum bıraktı.
Ayrıca Almeda'yı kırmızı takımdan mavi takıma aldı. Almeda'nın bu cezaya tepkisi "Biraz fazla değil mi? Ödülü bir daha düşünsek?" demek oldu.
Ilıcalı'yı sinirlendiren Almeda'nın bu tepkisine ünlü televizyoncu "Hala kendini haklı gördüğün için çok geldi sana ama ucuz yırttın. Sana öyle söyleyim." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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