Survivor'da Bir Kişiye Saldıran ve Adem'le Birbirine Giren Almeda, Acun Ilıcalı'dan Ceza Aldı!

Survivor'da bir yarışmacıya saldıran ve şiddet uygulayan Almeda herkesi şaşırtmıştı. Adilhan'a saldıran Almeda'yı arkadaşları tutmuştu. Üstüne bir de Adem ile birbirlerine girmişlerdi. Bugünkü konseyde Acun Ilıcalı ceza yağdırdı. 5 ödülden mahrum kalan Almeda, takımından da oldu.