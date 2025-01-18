Canlı Yayına Çıkan Konuğun Avukatı Esra Erol'u Dava Edeceğini Söyleyince Sinirler Gerildi!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına, biyolojik babasını arayan Orkun Tetik katıldı. Orkun, annesinin beyanına göre babasının Erkan Kızıltan olduğunu iddia etti. Yayına avukatı ile bağlanan Kızıltan iddiaları reddetti, DNA testi istedi. Avukatının tepkisi ise Esra Erol'aydı 'Müvekkilimin izinsiz fotoğrafları paylaşıldı.' diyerek ünlü sunucuya dava açacağını söyleyen avukatın açıklaması sonrası Erol, sert konuştu.