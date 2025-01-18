Canlı Yayına Çıkan Konuğun Avukatı Esra Erol'u Dava Edeceğini Söyleyince Sinirler Gerildi!
Canlı Yayına Çıkan Konuğun Avukatı Esra Erol'u Dava Edeceğini Söyleyince Sinirler Gerildi!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına, biyolojik babasını arayan Orkun Tetik katıldı. Orkun, annesinin beyanına göre babasının Erkan Kızıltan olduğunu iddia etti. Yayına avukatı ile bağlanan Kızıltan iddiaları reddetti, DNA testi istedi. Avukatının tepkisi ise Esra Erol'aydı 'Müvekkilimin izinsiz fotoğrafları paylaşıldı.' diyerek ünlü sunucuya dava açacağını söyleyen avukatın açıklaması sonrası Erol, sert konuştu.
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ATV'nin sevilen programı Esra Erol’a biyolojik babasını arayan bir genç katıldı. 22 yaşındaki Orkun Tetik, yıllardır aradığı biyolojik babasına yayın aracılığı ile ulaştı.
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Yayına annesi ile birlikte katılan Orkun'un iddiasına göre, babası Erkan Kızıltan'dı. Annesi, Orkun'un babasının Kızıltan olduğuna emindi.
Kendisini küçük yaşta istismar ettiğine dair iddialarda bulunan anne Gülşen, oğlu ile birlikte Erkan Bey'e ulaşmak için çok uğraştıklarını ancak Kızıltan'ın kendilerinden kaçtığını söyledi.
Orkun da bu iddiaların arkasındaydı ve babasının sorumluluğunu almasını istiyordu. Sağlık sorunları nedeniyle yayına katılamayan Erkan Kızıltan dünkü yayına çıkmayı kabul etti. İddiaları kesin bir dille yalanladı ve "DNA testi yaptıracak kadar kendime güveniyorum." dedi.
Canlı yayına avukatı ile birlikte katılan Erkan Bey'in konuşmasının ardından müvekkilini savunmak için konuşan avukat izinsiz fotoğrafların paylaşılmasına tepki gösterdi.
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Esra Erol'a "Yayında izinsiz müvekkilimin fotoğrafları paylaşıldı. Bununla ilgili savcılığa şikayette bulunacağız. Tazminat talep edeceğiz." dedi.
Esra Erol, "Şu an canlı yayındasınız, kendinizi savunabilirsiniz. Bu yayını eleştirenler var, onlar sıcak koltuklarında otururken burada canı yananları önemsemiyorlar. Yeter ki onların düzeni bozulmasın. Babasını arayan bir çocuğun soy bağını belirlerken ne yapılır, bunu anlatmak istiyorum. Eğer baba Erkan Kızıltan çıkmazsa o zaman konuşalım." dedi.
Erol sözlerini, "Sıcacık koltuklarınızda oturup bu programları eleştiremezsiniz. Güzel gözleriniz bu sorunları görünce rahatsız olabilir, bu sorunlar hep vardı. Asıl soru, yine mi halının altına süpüreceğiz? Bu eleştirmiş olduğunuz programların akademik anlamda işlevleri var." diye bitirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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