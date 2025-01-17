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"MasterChef Beyza, Onur'u Kullandı" Yorumuna Annesi İsyan Dolu Bir Mesaj Döşedi İddiası!

"MasterChef Beyza, Onur'u Kullandı" Yorumuna Annesi İsyan Dolu Bir Mesaj Döşedi İddiası!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.01.2025 - 10:24

MasterChef 2024 sezonu başladığı günden bu yana Onur ve Beyza gündemden düşmedi. İkili birbirlerine çok yakıştırıldı. Sosyal medyada, yarışmadaki her anları paylaşıldı ve aşk yaşadıklarına dair yorumlar çoğaldı. Yarışma bitti ancak Onur-Beyza aşkının gerçek olmadığını kabul edemeyen hayranları yazıp çizmeye devam ediyor. Sosyal medyada MasterChef Beyza ile ilgili, yarışmanın şampiyonu olan Onur'u kullandığı yazılınca annesinden uzun bir mesaj geldi.

Kaynak: https://x.com/lo_beyza8246/status/187...
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MasterChef 2024 sezonu başladığından bu yana en büyük gündemimiz Onur ve Beyza. İzleyiciler ikiliyi birbirine çok yakıştırınca sosyal medyada ne editler ne paylaşımlar döndü.

MasterChef 2024 sezonu başladığından bu yana en büyük gündemimiz Onur ve Beyza. İzleyiciler ikiliyi birbirine çok yakıştırınca sosyal medyada ne editler ne paylaşımlar döndü.

Ancak ikiliden herhangi biri hiçbir zaman çıkıp birliktelik yaşadıklarını doğrulamadılar. Ancak seyriciler bir ses, bir söz ve bir bakıştan anlam çıkarıp methiyeler düzdü.

Ancak ikiliden herhangi biri hiçbir zaman çıkıp birliktelik yaşadıklarını doğrulamadılar. Ancak seyriciler bir ses, bir söz ve bir bakıştan anlam çıkarıp methiyeler düzdü.

Yarışma bitti. MasterChef şampiyonu Onur oldu. Şampiyonluğunun hemen sonrasında bir magazin programında eski sevgilisinden bahseden Onur, Beyza ile aşk iddialarını da yalanlayınca gözleri üzerine çekti.

Yarışma bitti. MasterChef şampiyonu Onur oldu. Şampiyonluğunun hemen sonrasında bir magazin programında eski sevgilisinden bahseden Onur, Beyza ile aşk iddialarını da yalanlayınca gözleri üzerine çekti.

Onur ve Beyza hayranlarından oluşan büyük bir ekip dışarda yarışmacıları desteklemişti ve hayal kırıklığına uğradıklarını yazıp çizmeye başladılar. Hatta öyle bir noktaya geldi ki iddiaya göre durum Beyza'nın annesini bile rahatsız edecek boyuta geldi.

Onur ve Beyza hayranlarından oluşan büyük bir ekip dışarda yarışmacıları desteklemişti ve hayal kırıklığına uğradıklarını yazıp çizmeye başladılar. Hatta öyle bir noktaya geldi ki iddiaya göre durum Beyza'nın annesini bile rahatsız edecek boyuta geldi.

Sosyal medyada MasterChef Beyza'nın annesinin bir kullanıcının "Beyza, Onur'u kullandı" paylaşımına yorum yaptığı iddia edildi.

Sosyal medyada MasterChef Beyza'nın annesinin bir kullanıcının "Beyza, Onur'u kullandı" paylaşımına yorum yaptığı iddia edildi.
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Paylaşılan ekran görüntüsünde artık isyan eden anne Hacer Hanım, "Benim kızım oraya yarışmaya gitti. Çıkan saçma haberlere karşılık vermek zorunda değiliz." diye yazdı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde artık isyan eden anne Hacer Hanım, "Benim kızım oraya yarışmaya gitti. Çıkan saçma haberlere karşılık vermek zorunda değiliz." diye yazdı.

İşte o ekran görüntüsü:

İşte o ekran görüntüsü:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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