"MasterChef Beyza, Onur'u Kullandı" Yorumuna Annesi İsyan Dolu Bir Mesaj Döşedi İddiası!

MasterChef 2024 sezonu başladığı günden bu yana Onur ve Beyza gündemden düşmedi. İkili birbirlerine çok yakıştırıldı. Sosyal medyada, yarışmadaki her anları paylaşıldı ve aşk yaşadıklarına dair yorumlar çoğaldı. Yarışma bitti ancak Onur-Beyza aşkının gerçek olmadığını kabul edemeyen hayranları yazıp çizmeye devam ediyor. Sosyal medyada MasterChef Beyza ile ilgili, yarışmanın şampiyonu olan Onur'u kullandığı yazılınca annesinden uzun bir mesaj geldi.