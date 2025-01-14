Açıklamalarının Ardından Linçlenen MasterChef Şampiyonu Onur Sessiz Kalamadı!
Açıklamalarının Ardından Linçlenen MasterChef Şampiyonu Onur Sessiz Kalamadı!
Geçtiğimiz hafta MasterChef Türkiye 2024 şampiyonu belli oldu. Kerem ve Onur'un finale kaldığı yarışmada birinci Onur oldu. 2024 sezonu bitti ancak gündemi bitmiyor. Şampiyonluk heyecanının ardından bir magazin programında açıklamalar yapan Onur, Beyza ile aşk ilişkisi açıklaması nedeniyle linçlenmişti. Onur, sosyal medyada yayılan 'Onur ve Beyza fanlarının' tepkisine sessiz kalmadı.
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MasterChef Türkiye yarışmasında 2024 sezonu şampiyonu Onur Üresin oldu. Şampiyonluğun ardından Onur, bir magazin programına katıldı.
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Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım programında konuşan Onur, yarışmada Beyza ile aşk yaşadığı iddialarını reddetti.
"Beyza yakın arkadaşım. Gurbetteyiz, sadece halinden anladım." diyen Onur'un o açıklamaları ve eski sevgilisinin kendisini tebrik etmediğinden bahsetmesi Onur ve Beyza hayranlarını çıldırttı.
En büyük desteği Beyza ile aşk yaşadığı iddiaları nedeniyle oluşan OnBey fanlarından alan Onur'un bu açıklaması sosyal medyada linçlenmesine neden oldu.
Onur, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından sessiz kalmadı. X hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar beni destekleyen herkese tabii ki çok teşekkür ediyorum.Bir gruba teşekkür etmem diğer arkadaşlara değer vermediğim anlamına gelmiyor herkes benim için çok değerli." diye yazdı.
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İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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