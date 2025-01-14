Açıklamalarının Ardından Linçlenen MasterChef Şampiyonu Onur Sessiz Kalamadı!

'Arkadaşlar beni destekleyen herkese tabiki çok teşekkür ediyorum.Bir gruba teşekkür etmem diğer arkadaşlara değer vermediğim anlamına gelmiyor herkes benim için çok değerli 🫶🏽

Bütün destek verenlere gelsin ❤️Desteklerinizi gördüm arkadaşlar yeri geldi mesajlarınız ile gururlandım hedefimi hatırladım sizlere gönülden teşekkür ediyorum ❤️❤️❤️❤️❤️

Çok yakında sizlerle ile güzel düşüncelerim var paylaşıcam 🫶🏽'