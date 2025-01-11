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MasterChef'in Bu Akşamki Büyük Ödülü Merak Konusu Oldu: 2023'te Büyük Ödül Neydi?

MasterChef'in Bu Akşamki Büyük Ödülü Merak Konusu Oldu: 2023'te Büyük Ödül Neydi?

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.01.2025 - 17:04

MasterChef Türkiye'de bu yıl da koca bir sezonu geride bıraktık. MasterChef'in büyük final oynayacak finalistleri Kerem ve Onur oldu. 2024 sezonu büyük finali bu akşam canlı yayınlanacak. Kerem ya da Onur MasterChef 2024 şampiyonu olacak. MasterChef'in büyük ödülü de merak konusu oldu. Bakalım, geçen sezonda MasterChef şampiyonu ne kazanmıştı?

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MasterChef'te büyük finale saatler kaldı. 2024 sezonu büyük finali bu akşam canlı olarak tv8 ekranlarında yayınlanacak.

MasterChef'te büyük finale saatler kaldı. 2024 sezonu büyük finali bu akşam canlı olarak tv8 ekranlarında yayınlanacak.

MasterChef'in büyük final oynayacak finalistleri Kerem ve Onur oldu. Bu akşam Kerem ya da Onur MasterChef 2024 şampiyonu olacak.

MasterChef'in büyük final oynayacak finalistleri Kerem ve Onur oldu. Bu akşam Kerem ya da Onur MasterChef 2024 şampiyonu olacak.

Büyük final öncesi herkesin aklında tek soru var: MasterChef büyük final ödülü ne? Büyük ödül ne yazık ki henüz açıklanmadı.

Büyük final öncesi herkesin aklında tek soru var: MasterChef büyük final ödülü ne? Büyük ödül ne yazık ki henüz açıklanmadı.

Akşam hep birlikte öğrenmeden önce merakımızı gidermek için önceki yıl MasterChef şampiyonu olan Esra yarışmadan ne kazanmıştı, hatırlayalım.

Akşam hep birlikte öğrenmeden önce merakımızı gidermek için önceki yıl MasterChef şampiyonu olan Esra yarışmadan ne kazanmıştı, hatırlayalım.

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye'de ödül olarak MG 4 araç verildi. Geçen yıl elektrikli lüks otomobil verilirken bu sene kazananın ne alacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye'de ödül olarak MG 4 araç verildi. Geçen yıl elektrikli lüks otomobil verilirken bu sene kazananın ne alacağı merak konusu oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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