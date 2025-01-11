MasterChef'in Bu Akşamki Büyük Ödülü Merak Konusu Oldu: 2023'te Büyük Ödül Neydi?

MasterChef Türkiye'de bu yıl da koca bir sezonu geride bıraktık. MasterChef'in büyük final oynayacak finalistleri Kerem ve Onur oldu. 2024 sezonu büyük finali bu akşam canlı yayınlanacak. Kerem ya da Onur MasterChef 2024 şampiyonu olacak. MasterChef'in büyük ödülü de merak konusu oldu. Bakalım, geçen sezonda MasterChef şampiyonu ne kazanmıştı?