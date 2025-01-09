MasterChef Jürilerinden 2024 Sezonu ile İlgili İtiraflar Geldi: "Bu Sene Favori Yoktu!"
MasterChef Jürilerinden 2024 Sezonu ile İlgili İtiraflar Geldi: "Bu Sene Favori Yoktu!"
MasterChef Türkiye 2024 sezonu dolu dolu bir yarışın ardından son buluyor. MasterChef Türkiye yarışmasının ekranlara veda etmesine günler kaldı. MasterChef büyük finali 11 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Herkes yarışmanın şampiyonunu merak ederken şeflerden itiraflar geldi. MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bakın neler açıkladı?
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MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu TV8'de Gel Konuşalım programına konuk oldu.
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Şefler MasterChef Türkiye 2024 sezonu bitmesine yakın bazı itiraflarda bulundu. Sunucular Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın favori yarışmacı sorusuna şaşırtan bir cevap geldi.
Somer Şef, "Bu sene zaten çok öne çıkan favori yarışmacı yoktu." dedi ancak Serhat'ın elenmesine çok şaşırdığını belirtti.
Mehmet Şef için de durum benzerdi. Mehmet Şef yarışmada unutamadığı anlara "'Serhat'ın gitmesi benim için sürprizdi. Beyza'nın kazası bizim şok olduğumuz anlardan bir tanesi. Böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmez. Biraz da panikle oldu.'' dedi.
MasterChef'in finalistinin kimin olacağına ise Danilo Şef cevap verdi, "O gece heyecanlanmayan, stresi kaldıran şampiyon olacak."
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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