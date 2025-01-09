Müge Anlı, Elinde Belgelerle Adalet Bakanı'na Seslendi: "Bu Anlattıklarımı Lütfen Kendisine İletin!"

Müge Anlı, 17 yıldır ekranlarda başarıyla devam ettirdiği yayınında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Anlı, bugün programda Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili ulaştığı bir belgeyi açıkladı. 2009 tarihli bu belge bir iddianameydi. Ne yazık ki Zekiye Aydın'ın ölümü ile ilgili şüpheli isim işaret edilmişti. Sahte belgelerle devleti kandırmaya çalışan cinayet şüphelisinin aldığı ceza ise Anlı'nın, Adalet Bakanı Tunç'a çağrıda bulunmasına neden oldu.