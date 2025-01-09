Müge Anlı, Elinde Belgelerle Adalet Bakanı'na Seslendi: "Bu Anlattıklarımı Lütfen Kendisine İletin!"
Müge Anlı, Elinde Belgelerle Adalet Bakanı'na Seslendi: "Bu Anlattıklarımı Lütfen Kendisine İletin!"
Müge Anlı, 17 yıldır ekranlarda başarıyla devam ettirdiği yayınında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Anlı, bugün programda Zekiye Aydın cinayeti ile ilgili ulaştığı bir belgeyi açıkladı. 2009 tarihli bu belge bir iddianameydi. Ne yazık ki Zekiye Aydın'ın ölümü ile ilgili şüpheli isim işaret edilmişti. Sahte belgelerle devleti kandırmaya çalışan cinayet şüphelisinin aldığı ceza ise Anlı'nın, Adalet Bakanı Tunç'a çağrıda bulunmasına neden oldu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde akıllara durgunluk verecek türden bir olay işleniyor. Olayda yer alan isimlerin zincirleme cinayetler işlediği konuşuluyor.
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Aslında ilk taşı 27 yaşındaki Habibe, annesi Nezaket Uyur'u aramak için katıldığında atmıştı. Nezaket Uyur'un kaybı cinayet itirafı ile sonuçlandı. Konu ile ilgili Nezaket'in 4 çocuğunun babası ve kayınbiraderleri tutuklu yargılanıyor.
Ancak bu olayın çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı ortaya çıktı. Nezaket'i öldürenlere yardım eden Nihat Önel'in daha önce de bir kadını öldürdüğü iddia edildi. O kadının da ismi Nezaket'ti.
Müge Anlı, Nezaket Kışı'nın kardeşleri ile birlikte kaybı araştırmaya başladı. Oklar genç kadını 'namusu kirlendi' diyerek dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Önel'i gösteriyordu.
Olayda 2 kadının tecavüze uğradığı, pornografik görüntülerinin çekildiği ve yayıldığına dair iddialar da yer aldı. Tüm bunlar köye bilerek yayıldı ki bu kadınlar 'kötü yola düştüğü için' aranmasın, diye.
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2 kadının yanı sıra Adil'in şu anda evleri ve malları üzerinde olan halası Zekiye Aydın da kayıptı. Müge Anlı bu olayın da üstüne giderek ulaştığı bir belgeyi yayında okudu.
Anlı, 2009 tarihli bir iddianameye ulaştığını ve bahsi geçen Adil Önel'in, halası Zekiye Aydın'ın kendisine borcu olduğunu iddia ettiği sahte çeklerle birlikte alacaklı olduğunu açıkladı.
Ancak bu belgelerin, icra memurunun dikkati sayesinde, mahkeme kararı ile sahte olduğu ortaya çıktı. Yetmedi, İstanbul'da görülen bu davanın yanı sıra kadından bir süredir haber alınamadığı da ortaya çıktı.
Çanakkale'de cinayete kurban gittiği ile ilgili Zekiye Aydın'ın bir davası daha vardı. Mahkeme bunlara da ulaştı. Ancak tüm oklar Adil'i göstermesine rağmen 2011 yılında Adil hakkında çıkan karar kamuoyunun tepkisini çekti.
Müge Anlı'nın aktardığı üzere, Adil Önel'e 'iyi hali göz önüne alınarak' 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 50 bin tl para cezası verildi.
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Müge Anlı, alınan bu kararın ardından cinayet şüphelisi şahsın yıllardır elini kolunu sallayarak gezmesine tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen Anlı, "Lütfen yanındaki basın danışmanları bu konuyu kendilerine iletsin. Polis gidiyor, dosyasını hazırlıyor. Savcılık iddianamesini hazırlıyor. Mahkeme tüm detayları topluyor. İş karara gelince herkes serbest! Niye kararlar olması gerektiği gibi çıkmıyor?" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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