Anlayana Madalya Verilmeli: Müge Anlı'daki Akrabalık İlişkisi Paradoksu Beyninizi Yakacak!

17 yıldır evlerimize konuk olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Uzun süredir heyecanla takip ettiğimiz Nezaket Uyur cinayeti aydınlandı. Ancak Nezaket'in cinayeti başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Meğer Nezaket'i öldürdüğünden şüphelenilenler başka bir Nezaket'i daha öldürmüşlerdi. Ancak iki kadını öldürenler arasındaki akrabalık ilişkisi bir paradoksa dönüşünce beynimizi yaktı.