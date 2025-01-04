onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Anlayana Madalya Verilmeli: Müge Anlı'daki Akrabalık İlişkisi Paradoksu Beyninizi Yakacak!

Anlayana Madalya Verilmeli: Müge Anlı'daki Akrabalık İlişkisi Paradoksu Beyninizi Yakacak!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.01.2025 - 17:29

17 yıldır evlerimize konuk olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Uzun süredir heyecanla takip ettiğimiz Nezaket Uyur cinayeti aydınlandı. Ancak Nezaket'in cinayeti başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Meğer Nezaket'i öldürdüğünden şüphelenilenler başka bir Nezaket'i daha öldürmüşlerdi. Ancak iki kadını öldürenler arasındaki akrabalık ilişkisi bir paradoksa dönüşünce beynimizi yaktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz gün akıllara zarar bir olay yaşandı.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz gün akıllara zarar bir olay yaşandı.

Son zamanların en çok merak edilen kayıplarından Nezaket Uyur'un bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 28 yaşındaki kadının ölümü başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı.

Son zamanların en çok merak edilen kayıplarından Nezaket Uyur'un bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 28 yaşındaki kadının ölümü başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı.

Nezaket'i öldüren kayınbiraderleri ve eski eşi Yusuf, bir akrabalarını da suça sürüklemişlerdi: Nihat Önel.

Nezaket'i öldüren kayınbiraderleri ve eski eşi Yusuf, bir akrabalarını da suça sürüklemişlerdi: Nihat Önel.

Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem Nezaket'in cinayetinde Yusuf ve kardeşlerine yardım ettiği cinayet itiraflarında aktarıldı.

Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem Nezaket'in cinayetinde Yusuf ve kardeşlerine yardım ettiği cinayet itiraflarında aktarıldı.

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fakat bahsi geçen Nihat'ın aynı zamanda Yusuf ile akrabalık bağı olduğu gündeme gelince Müge Anlı, aile ilişkilerini anlamak adına kim kimin neyi oluyor, diye sordu.

Fakat bahsi geçen Nihat'ın aynı zamanda Yusuf ile akrabalık bağı olduğu gündeme gelince Müge Anlı, aile ilişkilerini anlamak adına kim kimin neyi oluyor, diye sordu.

İşte, işler tam da bu noktada arapsaçına döndü. Nezaket Uyur'un eski eşi yani 3 kızının babası Yusuf'un ablası Aysel'in kızı Gönül, Yusuf'un kızı Sebile'nin kayınvalidesiydi. Bu nasıl olabilirdi?

İşte, işler tam da bu noktada arapsaçına döndü. Nezaket Uyur'un eski eşi yani 3 kızının babası Yusuf'un ablası Aysel'in kızı Gönül, Yusuf'un kızı Sebile'nin kayınvalidesiydi. Bu nasıl olabilirdi?

Evet, biraz karışık ama şöyle anlatalım: Yusuf'un ablası Aysel, Nihat'ın dayısı olan Şenel ile evlendi. Gönül adında bir kızı vardı. Gönül'ün oğlu ise Yusuf'un kızı Sebile ile evlendi.

Evet, biraz karışık ama şöyle anlatalım: Yusuf'un ablası Aysel, Nihat'ın dayısı olan Şenel ile evlendi. Gönül adında bir kızı vardı. Gönül'ün oğlu ise Yusuf'un kızı Sebile ile evlendi.

Dolayısıyla Gönül, kuzeninin kayınvalidesi oldu. Sebile nasıl Gönül'ün oğlu ile evleniyor, sorusuna ise yayında Gönül'ün Sebile'nin kocasının üvey annesi olduğu söylendi.

Dolayısıyla Gönül, kuzeninin kayınvalidesi oldu. Sebile nasıl Gönül'ün oğlu ile evleniyor, sorusuna ise yayında Gönül'ün Sebile'nin kocasının üvey annesi olduğu söylendi.

Hala çok karışık, farkındayız. Peki, Nihat Yusuf'un neyi, derseniz: Cinayete yardım ettiği iddia edilen Nihat, Yusuf'un ablası Aysel'in kocası Şenel'in yeğeni. Dolayısıyla Nihat, Yusuf'un eniştesinin yeğeni oluyor.

Hala çok karışık, farkındayız. Peki, Nihat Yusuf'un neyi, derseniz: Cinayete yardım ettiği iddia edilen Nihat, Yusuf'un ablası Aysel'in kocası Şenel'in yeğeni. Dolayısıyla Nihat, Yusuf'un eniştesinin yeğeni oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hepimizin beynini yakan bu akrabalık ilişkisine Müge Anlı'nın çizdiği soyağacından bakıp aydınlanabiliriz. Siz olayı çözdünüz mü? Yorumlarda buluşalım...👇🏻

Hepimizin beynini yakan bu akrabalık ilişkisine Müge Anlı'nın çizdiği soyağacından bakıp aydınlanabiliriz. Siz olayı çözdünüz mü? Yorumlarda buluşalım...👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın