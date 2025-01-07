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"O Kaydı Asla Yayınlamayacağım!": Esra Erol'un Yayınları İhbar Kabul Edildi!

"O Kaydı Asla Yayınlamayacağım!": Esra Erol'un Yayınları İhbar Kabul Edildi!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.01.2025 - 08:50

Ekim ayından bu yana Esra Erol, ATV'de yaptığı 'Esra Erol'da' programında 22 yaşındaki bir genci arıyor. 7 Temmuz günü kaybolan Fatih Aydın hala bulunamadı. Esra Erol'un yayınlarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Konu ile ilgili kayıp Fatih Aydın'ın annesi Rabia ve onun telefonda görüştüğü erkekler dikkat çekmişti. Savcılık başlatılan soruşturmada anne Rabia Aydın'ı ve görüştüğü kişileri sorguya alacak.

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Esra Erol'un sunduğu ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da programı savcılığı harekete geçirdi. Erol'un Ekim ayından bu yana işlediği Fatih Aydın konusunda yeni bir soruşturma başlatıldı.

Esra Erol'un sunduğu ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da programı savcılığı harekete geçirdi. Erol'un Ekim ayından bu yana işlediği Fatih Aydın konusunda yeni bir soruşturma başlatıldı.

Esra Erol, son yaptığı yayınlarda oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya gelen anne Rabia'nın çelişkili ifadeleri üzerinde durmuştu.

Esra Erol, son yaptığı yayınlarda oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya gelen anne Rabia'nın çelişkili ifadeleri üzerinde durmuştu.

Rabia'nın, Fatih'in kaybı ile birlikte (7 ila 9 Temmuz arası) telefon kayıtlarına göre birden fazla kişiyle uzun süreler boyunca konuşması dikkat çekmişti.

Rabia'nın, Fatih'in kaybı ile birlikte (7 ila 9 Temmuz arası) telefon kayıtlarına göre birden fazla kişiyle uzun süreler boyunca konuşması dikkat çekmişti.

Bu isimlerden bazıları yayına bağlandı hatta stüdyoya konuk olanlar da oldu. Ancak Esra Erol, Rabia'nın yalan söylediğinin altını çizdi.

Bu isimlerden bazıları yayına bağlandı hatta stüdyoya konuk olanlar da oldu. Ancak Esra Erol, Rabia'nın yalan söylediğinin altını çizdi.

Esra Erol, Rabia için "Ona inanmak istesem de kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim üstüne yemin etmesi son damlaydı." diye konuştu.

Esra Erol, Rabia için "Ona inanmak istesem de kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim üstüne yemin etmesi son damlaydı." diye konuştu.
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Aynı zamanda Esra Erol, yayından sonra kayda devam ettiğini ve o kaydı asla yayınlamayacağını belirtti. Rabia ile ilgili önemli değerlendirmelerin yapılabileceğini belirttiği bu yayını yalnızca savcılık ve polise göndereceğini açıkladı.

Aynı zamanda Esra Erol, yayından sonra kayda devam ettiğini ve o kaydı asla yayınlamayacağını belirtti. Rabia ile ilgili önemli değerlendirmelerin yapılabileceğini belirttiği bu yayını yalnızca savcılık ve polise göndereceğini açıkladı.

Aylardır aranan ve hatta bulana para ödülü bile konulan Fatih Aydın'ın kaybı ile ilgili savcılıktan gelecek haber bekleniyor.

Aylardır aranan ve hatta bulana para ödülü bile konulan Fatih Aydın'ın kaybı ile ilgili savcılıktan gelecek haber bekleniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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