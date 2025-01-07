"O Kaydı Asla Yayınlamayacağım!": Esra Erol'un Yayınları İhbar Kabul Edildi!

Ekim ayından bu yana Esra Erol, ATV'de yaptığı 'Esra Erol'da' programında 22 yaşındaki bir genci arıyor. 7 Temmuz günü kaybolan Fatih Aydın hala bulunamadı. Esra Erol'un yayınlarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Konu ile ilgili kayıp Fatih Aydın'ın annesi Rabia ve onun telefonda görüştüğü erkekler dikkat çekmişti. Savcılık başlatılan soruşturmada anne Rabia Aydın'ı ve görüştüğü kişileri sorguya alacak.