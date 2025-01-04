MasterChef Türkiye'den Elenen Beyza Yaptığı Paylaşımda Yeni Aldığı Kararı Duyurdu!

MasterChef Türkiye'de son dört yarışmacı belli oldu. Eda, Semih, Onur ve Kerem finale giderken son elenen isim de Beyza oldu. Yarışmada yüzü yandıktan sonra zor günler geçiren Beyza, yarışma sonrası sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. MasterChef izleyicileri arasından binlerce seveni olan Beyza, yaptığı paylaşımla aldığı kararı duyurdu.