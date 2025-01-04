MasterChef Türkiye'den Elenen Beyza Yaptığı Paylaşımda Yeni Aldığı Kararı Duyurdu!
MasterChef Türkiye'den Elenen Beyza Yaptığı Paylaşımda Yeni Aldığı Kararı Duyurdu!
MasterChef Türkiye'de son dört yarışmacı belli oldu. Eda, Semih, Onur ve Kerem finale giderken son elenen isim de Beyza oldu. Yarışmada yüzü yandıktan sonra zor günler geçiren Beyza, yarışma sonrası sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. MasterChef izleyicileri arasından binlerce seveni olan Beyza, yaptığı paylaşımla aldığı kararı duyurdu.
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MasterChef Türkiye'de finale tam 1 hafta var. Şefler son dört yarışmacı arasından 11 Ocak Cumartesi günü finalisti açıklayacak.
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Eda, Semih, Onur ve Kerem finale giderken son elenen isim de Beyza olmuştu. Beyza yarışmadan ayrıldıktan sonra sevenleri ile sosyal medya üzerinden haberleşmeye başladı.
MasterChef'te geçirdiği feci kaza sonucu yüzü yanan Beyza, uzun süre tedavi görmüştü. Kızgın yağ ile yüzü yandıktan sonra zor günler geçiren Beyza, yaptığı paylaşımla sevinçli bir haber duyurdu.
Normalde Fransa'da yaşayan Beyza Aydın, kısa süreliğine geldiği Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.
Sevilen yarışmacının bu haberi takipçilerini mutlu etti. Belki yakında bir restoran açma haberini de duyarız. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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